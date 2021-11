Ibovespa sobe acima dos 103 mil e se afasta de pior patamar do ano

O sobe 0,85% para 103.291 pontos, Às 11h desta sexta-feira, 19, se recuperando da sequência de quatro quedas seguidas que o colocaram no pior patamar desde 2020. O dia também é de vencimento de , que promete adicionar volatilidade ao pregão.

Entre as principais contribuições para o índice estão o setores de mineração e siderurgia, que avançam após o minério de ferro fechar em alta na China, refletindo o anúncio de que a Evergrande dará continuidade à construção de 67 projetos. Com o maior peso do índice, a Vale (VALE3) sobe 1,97%, enquanto as siderúrgicas CSN (CSNA3) e Usiminas (USIM5) avançam mais de 5% e 2%, respectivamente.

Investidores também aproveitam o tom positivo para retomar posição nos setores de varejo e construção, que estiveram entre as piores performances das últimas semanas, pressionados pela piora das perspectivas para a economia local. Entre as maiores altas estão as da Magazine Luiza (MGLU3), que sobem 4,32%. Lojas Renner (LREN3) e Via (VIIA3) avançam cerca de 3%. Do lado da construção, EzTec (EZTC3) e Cyrela (CYRE3) sobem mais de 3%.

No exterior, os índices futuros dos Estados Unidos seguem sem direção definida antes da abertura, às 11h30. Já na Europa, o clima é predominantemente negativo, com preocupações com números da pandemia e inflação. Divulgada nesta manhã, o índice de ao produtor alemão saiu o dobro do esperado para outubro, ficando em 3,8%.O índice pan-europeu Stoxx 600 cai 0,50%.

O que ajuda a aliviar as preocupações com a inflação é a queda do petróleo, que recua 3%, com países, como China e Estados Unidos, planejando venda de suas reservas para diminuir o preço da commodity.

A desvalorização do petróleo, contudo, tem impactos direto no mercado brasileiro, com as ações da Petrobras (PETR3/PETR4) recuando cerca de 2,22% junto com as da PetroRio (PRIO3), com as piores performances do Ibovespa. A 3R (RRRP3) cai 3,3%.

Fora do Ibovespa, a Alliar (AALR3) dispara 15%, após informar ter recebido uma proposta da gestora MAM, de Nelson Tanure, para a aquisição de até a totalidade de suas ações. O valor por ação da proposta é de 20,50 reais.