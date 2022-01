Ibovespa cai na contramão do exterior e volta a perder rali internacional

O opera em queda nesta terça-feira, 4, sem conseguir acompanhar o ritmo positivo das principais bolsas internacionais. O que reduz as perdas do principal índice da B3 são as de grandes bancos, como o Itaú (ITUB4), e papéis de empresas com receita em dólar. Por outro lado, papéis de empresas ligadas ao consumo local voltam a sofrer duras perdas.

Às 12h:

Ibovespa: - 0,47%

Índice Small Caps: - 1,70%

Itaú (ITUB4): + 1,95%

Com perspectivas de juros mais altos e economia mais fraca em 2022, parte dos investidores tem buscado alternativas em grandes bancos e ações ligadas à atividade externa. Na ponta positiva do índice também está a recém-incluída 3R (RRRP3) avança na esteira da alta do petróleo, enquanto investidores aguardam pela reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+).

3R (RRRP3): + 1,09%

Com parte significativa da receita em dólar, as companhias de papel e celulose Suzano (SUZB3) e Klabin (KLBN11) sobem mais de 1%. Ainda na frente de commodities, ações de siderúrgicas e da CSN Mineração (CMIN3) acompanham a valorização da Vale, após o minério de ferro ter fechado em alta na China.

Suzano (SUZB3): + 1,51%

Klabin (KLBN11): + 1,22%

CSN Mineração (CMIN3): + 3,12%

Na ponta negativa, ações ligadas às economias domésticas lideram as perdas do índice. Entre as maiores quedas estão os shoppings centers, que caem mais de 4%. Ações com múltiplos que consideram grande expectativa de crescimento, como Locaweb (LWSA3) e Banco Pan (BPAN4), chegam a superar 5% de queda. Nessa mesma linha, Banco Inter (BIDI11) cai mais de 4%.

Iguatemi (IGTI11): - 4,61%

JHSF (JHSF3): - 3,65%

Locaweb (LWSA3): - 5,41%

Banco Pan (BPAN4): - 5,47%

Apesar do ambiente negativo na B3, bolsas europeias chegam a subir até 1,6%, levando o Stoxx 600 a uma nova máxima histórica. A forte alta ocorre em meio à melhor percepção sobre os riscos econômicos da variante Ômicron, após a Alemanha ter reportado menor desemprego em dezembro, mesmo com o elevado número de novos casos de covid-19 registrado no país. No mês, a taxa de desemprego caiu de 5,3% para 5,2% ante expectativas de manutenção.

Nos Estados Unidos, onde as atenções estão com os dados do ISM sobre produtos manufaturados, o S&P 500 registrou novo recorde ao bater 4.817,88 pontos ainda no início do pregão.

FTSE 100 (Reino Unido): + 1,63%

CAC 40 (França): + 1,51%

S&P 500 (EUA): + 0,40%