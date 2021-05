Ibovespa cai na contramão de NY puxado por ações de commodities

O tem leve queda nesta quinta-feira, 20, puxado pelas da Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3/PETR4), que recuam na esteira da desvalorização de commodities no exterior. Às 11h30, o índice caía 0,11% para 122.516 pontos. O movimento ocorre na contração das bolsas internacionais, que se recuperam após uma sequência de perdas por temores sobre redução de estímulos nos Estados Unidos para atenuar a inflação americana.

Ainda no início do dia, investidores estrangeiros digeriam negativamente a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, banco central americano), divulgada na tarde de ontem. No documento, o Fed chegou a abordar a possibilidade de diminuir o ritmo de seu programa de estímulo caso a economia americana demonstre sinais de forte recuperação.

O tom negativo, porém, virou com a divulgação dos pedidos de seguro desemprego, que ficaram em 444.000, levemente abaixo das estimativas de 450.000 pontos. Por outro lado, a a queda foi compensada pela revisão para cima de 4.000 pedidos apresentados na última semana. .

Antes da divulgação, investidores temiam que o número de pedidos ficasse muito abaixo do esperado, o que reforçaria os sinais de recuperação da economia americana, podendo levar o Fed a apertar sua política de estímulos.

Mas apesar do tom positivo no exterior, a queda do minério de ferro na China e a desvalorização do barril de petróleo tem pressionando as ações das duas empresas com a maior representação no Ibovespa, a Vale e Petrobras. Atravessando um período de forte volatilidade, o metal chegou a se desvalorizar mais de 6% na Ásia, enquanto o barril de petróleo brent cai mais de 1% no mercado britânico. A queda do barril ocorre em meio à expectativa de aumento de oferta, com a possível retirada de sanções comerciais sobre o Irã.

Entre os destaques de queda do pregão também estão as ações da Cielo (CIEL3), que recuam quase 3%, após a empresa anunciar a troca de comando. Com a renúncia do então presidente Paulo Caffarelli, o cargo será ocupado pelo então vice-presidente de finanças e diretor de relações com investidores Gustavo Henrique Santos de Sousa. Caffarelli estava no comando da Cielo desde 2018, quando deixou a presidência do Banco do Brasil (BBAS3).

Já na ponta positiva, as units do Banco Inter (BIDI11) lideram as altas do Ibovespa, subindo quase 6%, após a empresa anunciar uma parceria com o Banco ABC para complementação de operações no mercado de capitais.

Investidores também retomam as apostas em ações de empresas que podem se beneficiar com o fim da pandemia, como concessionárias de rodovias e administradoras de shopping centers. Entre as maiores valorizações do índice, Ecorrodovias (ECOR3), Iguatemi (IGTA3) e BrMalls (BRML3) avançam 3,5%, 2,8% e 2,6%, respectivamente.

O BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da Exame) sobe 2,5%, após o NeoFeed ter noticiado sobre a compra do grupo Universa, da casa de análise Empiricus, da gestora Vitreo, e dos sites MoneyTimes e Seu Dinheiro.

Na ponta negativa, as ações da Eletrobras (ELET3/ELET6) caem cerca de 1%, com investidores realizando lucros da última sessão, quando os papéis fecharam em alta com o avanço de seu projeto de privatização na Câmara.