Ibovespa inicia outubro em alta após pior queda mensal desde março de 2020

O iniciou o mês de outubro em forte alta, subindo 1,62%, aos 112.782 pontos, às 16h05 desta sexta-feira, 1. O movimento de recuperação ocorre após a brasileira registrar seu pior desempenho mensal desde março de 2020. Em setembro, o Ibovespa caiu 6,6%.

A retomada ao risco também favorece o câmbio, com o dólar comercial caindo 1,43%, a 5,367 reais, após ter subido acima de 5,40 reais nas últimas sessões, em meio a temores sobre aperto monetário nos Estados Unidos.

Apesar do tom positivo, as preocupações que derrubaram as no mês anterior seguem presentes, com a inflação voltando a se mostrar mais forte do que a esperada nas principais economias do mundo.

O núcleo de preços sobre o consumo pessoal americano (PCE, na sigla em inglês), divulgado nesta manhã, subiu 0,3% no mês de agosto ante a expectativa de alta de 0,2%. No acumulado de 12 meses, o indicador, que é referência para a política monetária do Federal Reserve (Fed) bateu 3,4%.

Apesar de temores sobre a alta de preços e uma redução de estímulos mais acelerada por parte do Fed, o principal índice dos EUA, o S&P 500, sobe 1,41%. Já o Nasdaq, índice de tecnologia, avança 0,94%, enquanto o Dow Jones, o mais ligado à economia tradicional, sobe 1,73%.

O medo da inflação também tomou a Europa, onde o índice de ao consumidor (IPC) voltou a superar as estimativas. Na Zona do Euro, o IPC anual superou a expectativa de 3,3% e bateu 3,4%, o maior patamar desde 2008. Por lá, o Stoxx 600 fechou em queda de 0,42%.

Destaques da bolsa

Na bolsa, as ações do Banco Inter (BIDI11/BIDI4), que amargaram as maiores quedas do Ibovespa em setembro, sobem mais de 8%. Os papéis do Banco Pan (BPAN4) e da Méliuz (CASH3), também disparam 8% em movimento de correção após fortes quedas do setor de tecnologia na última semana.

Ainda entre as maiores altas, os papéis de turismo e aviação se destacam em meio à melhora de perspectiva para a atividade no quarto trimestre, com avanço da vacinação e reabertura econômica. CVC (CVCB3), Azul (AZUL4) e GOL (GOLL4) sobem 6,97%, 6,56% e 5,41%, respectivamente.

Movimento semelhante ocorre nos papéis ligados à educação. Cogna (COGN3) sobe 7,01% e Yduqs (YDUQ3) sobe 4,67%. Já a MRV (MRVE3), que apresentou números sobre a venda de empreendimentos na Flórida (EUA), avança 5,05%.

Entre as ações com maior peso no Ibovespa, as da Vale (VALE3) são negociadas em queda de 0,18%, com o mercado chinês de minério de ferro paralisado em função do feriado da Semana Dourada, iniciado nesta sexta.

A Petrobras (PETR3/PETR4) segue a ligeira valorização do petróleo e sobe 1,17% e 1,95%, respectivamente. Os grandes bancos também operam no campo positivo, com destaque para o Santander (SANB11) que teve o pior resultado do setor em setembro e hoje sobe 3,25%.

No campo negativo, os papéis das exportadoras sofrem com a queda do dólar. Destaque para Suzano (SUZB3), que recua 3,56% e fica na lanterna do índice. Do mesmo setor, a Klabin (KLBN11) cai 1,78%.

No setor de frigoríficos, a JBS (JBSS3) cai 2,16% após o BNDESPar cancelar o processo de venda das ações por meio de oferta secundária – a holding detém mais de 20% do capital social da JBS. Analistas, no entanto, reforçam que o impacto da notícia é neutro e não deve ter grande efeito sobre os papéis.