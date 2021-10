Ibovespa inicia outubro em alta após pior queda mensal desde março de 2020

O iniciou o mês de outubro em alta, subindo 0,75% para 111.816 pontos, às 12h20 desta sexta-feira, 1. O movimento de recuperação ocorre após a brasileira registrar seu pior desempenho mensal desde março de 2020. Em setembro, o Ibovespa caiu 6,6%. A retomada ao risco também favorece o câmbio, com o dólar futuro caindo 1,13%, a 5,405 reais, após ter subido acima de 5,40 reais em meio a temores sobre aperto monetário nos Estados Unidos.

Apesar do tom positivo, as preocupações que derrubaram as no mês anterior seguem presentes, com a inflação voltando se mostrando mais forte do que a esperada nas principais economias do mundo.

O núcleo de preços sobre o consumo pessoal americano (PCE, na sigla em inglês), divulgado nesta manhã, subiu 0,3% no mês de agosto ante a expectativa de alta de 0,2%. No acumulado de 12 meses, o o indicador, que é referência para a política monetária do Federal Reserve (Fed) bateu 3,4%. Apesar de temores sobre a alta de preços e uma redução de estímulos mais acelerada por parte do Fed, o S&P 500 sobe 0,31% e o Dow Jones 0,58%. O Nasdaq, com empresas mais dependentes de políticas estimulativas, recua 0,07%. O Dow Jones, o mais ligado à economia tradicional, opera próximo da estabilidade.

O medo da inflação também toma a Europa, onde o índice de ao consumidor (IPC) voltou a superar as estimativas. Na Zona do Euro, o IPC anual superou a expectativa de 3,3% e bateu 3,4%, o maior o maior patamar desde 2008. Por lá, o Stoxx 600 cai 0,52%.

Destaques

Na bolsa, as ações do setor de turismo e aviação lideram as altas do Ibovespa, em meio à melhora de perspectiva para a atividade no quarto trimestre. CVC (CVCB3), Azul (AZUL4) e GOL (GOLL4) sobem 6,37%, 5,33% e 4,73%, respectivamente.

As ações do Banco Inter (BIDI11/BIDI4), que amargaram as maiores quedas do Ibovespa em setembro, sobem mais de 2%. Investidores ainda aumentam as apostas em PetroRio (PRIO3), segunda maior alta do mês passado. Mesmo com petróleo em leve alta, os papéis da companhia avançam mais de 2% nesta sessão, com investidores ajustando suas posições em empresas do setor, com a maior preferência pelas privadas. A MRV (MRVE3), que apresentou números sobre a venda de empreendimentos na Flórida (EUA), avança 4,4%.

Entre as ações com maior peso no Ibovespa, as da Vale (VALE3) são negocias próximas da estabilidade, com o mercado chinês de minério de ferro paralisado em função do feriado Semana Dourada, iniciado nesta sexta. A Petrobras (PETR3/PETR4) segue a ligeira valorização do petróleo e sobe cerca de 0,6%. Os grandes bancos também operam no campo positivo, com destaque para o Itaú (ITUB4), que sobe 1%.