Ibovespa perde os 103 mil pontos e fecha em pior patamar desde 2020

O caiu 1,39% para 102.948 pontos, nesta quarta-feira, 17, encerrando o pregão em seu pior patamar desde novembro de 2020, ainda antes da primeira vacinação contra o coronavírus no mundo. Hoje, com o maior encaminhamento das questões sanitárias, inflação e preocupações fiscais têm sido as principais pressões negativas para o mercado acionário.

Nesta quarta, investidores reagiram ao novo objetivo do governo de incluir mais um gasto no texto da PEC dos Precatórios: o aumento no salário dos servidores federais.

De olho nas eleições de 2022, o presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem que pretende realizar o reajuste com uma parte da folga fiscal gerada pela aprovação da PEC — que será votada no Senado nesta semana. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, cedeu às pressões do presidente e deve trabalhar para incluir o reajuste nas contas.

“Isso renova a preocupação com a questão fiscal porque não se sabe como o país vai pagar essa conta no futuro. A consequência é um investidor mais avesso ao risco, que acaba preferindo em dólar e em do que olhar para o mundo de ”, afirmou Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de e derivativos do BTG Pactual digital na Abertura de Mercado desta quarta.

Os efeitos da manobra também são sentidos na taxa de juro. Para Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, o aceno político aos servidores é uma péssima sinalização e aumenta as apostas de que o Banco Central realize um ajuste ainda mais duro na , subindo a taxa básica de juro em 2 pontos percentuais (ou 200 basis-points) na reunião de dezembro.

“Acreditamos que o juro deverá ter duas elevações de 200 bps nas próximas duas reuniões, com mais uma de 150 bps na seguinte, finalizando o ciclo de alta em 13,25%”, afirma Sanchez em nota.

Reagindo à piora no cenário local, o dólar operou na contramão do cenário externo, encerrando em alta de 0,48%, a 5,526 reais. Entre as principais moedas emergentes, somente a da Turquia (que atravessa uma série de interferências em seu banco central) e a do Brasil desvalorizaram nesta quarta.

Por outro lado, o cenário para as bolsas internacionais foi negativo, com os principais índices dos Estados Unidos fechando o dia em queda, pressionado por temores sobre a inflação. Em Wall Street, os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq tiveram respectivas quedas de 0,58%, 0,21% e 0,33%.

Destaques

Com a deterioração do cenário fiscal, os papéis de tecnologia estiveram entre os prejudicados em meio à perspectiva de juros mais altos. Com o pior desempenho do Ibovespa, as ações da Locaweb (LWSA3) fecharam em queda de 9,44%, enquanto as fintechs Banco Inter (BIDI11) e Pan (BPAN4) recuaram 7,3% e 4,68%, respectivamente.

O setor de varejo também esteve entre as maiores quedas, com Magazine Luiza (MGLU3) caindo 4,83%, Marisa (AMAR3), 8,22% e C&A (CEAB3), 5,27%. "A deterioração das perspectivas econômicas tem feito bastante e o mercado tem refletido o resfiramento do PIB e aumento de inflação principalmente em ações do varejo, que tem forte correlação com a atividade econômica local", diz Stefany Oliveira, analista da Toro Investimentos.

Entre as maiores quedas ainda estiveram as ações da Eletrobras (ELET3/ELET6), que fecharam com perdas de 6,6%, após a companhia apresentar seu resultado do terceiro trimestre de 2021, em que o líquido foi 66% menor na comparação anual. O principal problema, no entanto, foi o aumento de quase 9 bilhões de reais em provisões para empréstimos compulsórios — o valor total das provisões atingiu 9,4 bilhões de reais neste trimestre.

Do lado positivo, os números do terceiro trimestre empurraram os papéis da Méliuz (CASH3), que subiram 4,4%, liderando as altas do Ibovespa, após a divulgação do resultado na última noite. No período, a fintech registrou prejuízo de 2,95 milhões de reais, revertendo lucro de 4,73 milhões de reais apurado no mesmo período do ano passado.

Na visão de analistas, ainda é possível enxergar pontos positivos no papel. “Os números foram um pouco mais fracos do que o consenso estava esperando, mas continuamos com uma visão positiva para a companhia, mesmo sabendo que no curto prazo o aumento da taxa de juro pode acabar se refletindo em perdas para as ações”, afirmou Vitor Melo, analista do BTG Pactual digital, no programa Abertura de Mercado .