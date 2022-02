Ibovespa sobe e encosta nos 113 mil pontos; dólar cai abaixo de R$ 5,30

O opera em alta nesta terça-feira, 1, dando continuidade ao movimento positivo registrado no primeiro mês do ano. O principal índice da B3 fechou janeiro com uma alta acumulada de 7%, com o impulso do capital estrangeiro, que entrou com 28,14 bilhões de reais na B3 até o dia 27 do último mês.

Investidores estrangeiros estão realizando uma rotação de portfólio, saindo de de crescimento para ações de valor, e deixando o mercado americano em busca de papéis descontados em bolsas emergentes, como a brasileira.

“Seguimos mirando na possibilidade do Ibovespa atingir 115.000 pontos, podendo então ganhar maior tração [para novos patamares]”, afirma, em nota, Alvaro Bandeira, economista-chefe do banco Modalmais.

O fluxo positivo tem também forte impacto sobre o câmbio, com o dólar desabando 5% em janeiro e caindo abaixo do patamar de 5,30 reais. Nesta terça, a moeda americana aprofunda as perdas, e chegou a cair a 5,27 reais na mínima do dia.

Às 16h:

Ibovespa : + 0,67%, aos 112.891 pontos;

Dólar comercial : - 0,62%, a 5,273 reais.

Investidores também ficam atentos à reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) que começa hoje e termina amanhã. O mercado espera uma alta de 1,5 ponto percentual, com a taxa passando de 9,25% para 10,75% ao ano.

No exterior, os índices americanos operam perto da estabilidade, ainda digerindo a previsão de elevação na taxa de juros já em março. Vale lembrar que o S&P 500 e o Nasdaq acumularam perdas respectivas de 5,2% e 8,9% no mês de janeiro, puxados pelos papéis de tecnologia – os mais prejudicados em cenário de juros mais altos.

Dow Jones (EUA) : + 0,15%;

S&P 500 (EUA) : + 0,07%;

Nasdaq (EUA) : - 0,05%.

No pregão de hoje, no entanto, a divulgação dos resultados de algumas das maiores companhias do mundo pode voltar a favorecer as techs americanas. O balanço mais aguardado do dia é o da Alphabet (GOGL34), a holding do Google, que divulga seus resultados após o fechamento do mercado. A expectativa é que a companhia avaliada em 1,78 trilhão de dólares apresente 72,2 bilhões de dólares de receita no quarto trimestre.

Destaques de ações

Na brasileira, uma ação de tecnologia também é o destaque do pregão. Os papéis do Inter (BIDI11) avançam mais de 5% e lideram os ganhos do Ibovespa após o JPMorgan atualizar a recomendação para a ação de neutra para outweigh, equivalente à compra.

Em relatório, os analistas mencionam um desconto de 50% a 70% no do Inter em relação ao concorrente Nubank (NUBR33), que o JPMorgan classifica como neutro. O preço-alvo é de 40 reais, o que representa um potencial de valorização (upside) de 54% em relação ao fechamento da véspera.

Inter (BIDI11) : + 4,77%;

Nubank (NUBR33) : + 1,55%.

Mas quem realmente sustenta a alta do Ibovespa são os papéis da Vale (VALE3), que são as ações com maior participação na carteira teórica do índice. A mineradora tem um pregão de forte alta após cair mais de 3% na véspera. Siderúrgicas também avançam, com o minério de ferro cotado a 146,78 dólares a tonelada, com alta acumulada de quase 22% no ano.

Vale (VALE3) : + 4,32%;

CSN (CSNA3) : + 4,23%;

Usiminas (USIM5) : + 3,69%.

Ainda no campo das commodities, a Petrobras (PETR3/PETR4) mesmo com o petróleo andando de lado. A força dos papéis da petroleira vem de uma fala do Ministro da Economia, Paulo Guedes. É mais fácil erradicar pobreza do que subsidiar gasolina”, afirmou Guedes em evento realizado pelo Credit Suisse nesta tarde.

Petrobras (PETR3) : + 2,50%;

Petrobras (PETR4) : + 2,16%.

Na ponta negativa, os papéis do Banco Pan (BPAN4) passam por correção depois de avançar mais de 7% na véspera. Já os papéis da Alpargatas (ALPA4), que foram estiveram entre as maiores quedas de janeiro, voltam a recuar nesta terça.

Alpargatas ( ALPA4): - 6,29%;

Banco Pan (BPAN4): - 5,67%.

Ainda no campo negativo, os papéis da BRF (BRFS3) voltam a cair no dia da precificação do follow-on da empresa. Segundo noticiou o Exame In, a oferta caminha para sair com desconto e sem a participação da Fundação Petros, grande acionista da BRF. A expectativa é que o preço fique entre 20 reais e 21 reais, rebaixando a captação para menos de 7 bilhões de reais.

Vale lembrar que as exportadoras de carne são também afetadas pela queda do dólar, o que contribuiu para a queda generalizada do setor na bolsa.

Minerva (BEEF3) : - 4,51%;

BRF (BRFS3) : - 2,15%;

JBS (JBSS3) : - 1,71%;

Marfrig (MRFG3) : + 0,89%.

No cenário corporativo, investidores também estarão atentos ao início da temporada de balanços no Brasil. A primeira empresa a apresentar seus números será a Romi (ROMI3), com balanço previsto para o fim do dia, após o encerramento do pregão. A temporada de resultados esquenta com os números de Cielo (CIEL3) e Santander (SANB11), ambos amanhã, dia 2.