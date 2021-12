Ibovespa futuro abre dezembro em recuperação após tombo da véspera

O futuro segue o tom positivo das bolsas globais e avança 1,19%, aos 103.670 pontos por volta das 9h10 desta quarta-feira, 1º. O movimento sinaliza um dia de recuperação para a brasileira após o tombo generalizado das bolsas globais ontem, que levou o Ibovespa para o quinto mês consecutivo de perdas.

Os investidores estavam receosos com a nova variante Ômicron da Covid e também reagiram à notícia de que os Estados Unidos podem rever sua política monetária antes do esperado. Hoje, no entanto, o cenário já é de correção.

“O mercado refletiu sobre a variante Ômicron e percebeu que as recentes quedas eram causadas por incerteza, e não pessimismo. É bom diferenciar porque, conforme os dados vão aparecendo, a incerteza vai passando”, afirmou Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de e derivativos do BTG Pactual digital, no programa Abertura de Mercado desta quarta-feira.

Um dos temores era de que a variante fosse resistente às vacinas, o que pode não ocorrer em casos graves da doença, segundo testes preliminares. Zanlorenzi reforça ainda que o quadro de vacinação no Brasil está bem mais avançado do que na Europa, por exemplo, onde a pandemia voltou a preocupar por conta do alto número de não-vacinados.

Por lá, o índice pan-europeu Stoxx 600 avança 1,01%, enquanto os futuros americanos saltam após recuarem em torno de 1,7% na véspera. O Dow Jones futuro sobe 0,92%, o S&P 500 futuro registra alta de 1,27% e o Nasdaq futuro avança 1,47%.

O dia favorável ao risco também se traduz no câmbio, com o dólar comercial recuando 0,89%, sendo negociado a 5,589 reais.

As commodities também avançam, com o petróleo disparando. O WTI, negociado nos Estados Unidos, sobe 4,4% depois de cair mais de 5% ontem. Já o Brent, referência para os papéis da Petrobras, avança quase 5% após uma queda de 3,9% na véspera.

A forte valorização ocorre antes da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, a Opep+, que se reúne nesta quarta para um encontro de dois dias. Os membros do cartel discutirão se irão aumentar a oferta ou manter as restrições, dado os potenciais efeitos da nova variante do coronavírus na demanda por petróleo.

Desde que a nova ameaça chegou ao mercado, o do petróleo Brent já caiu da casa dos 80 dólares por barril para 72 dólares. Segundo a Reuters, analistas estimam que a Opep+ irá acordar um aumento de produção de 400.000 barris por dia a partir de janeiro.

Os ventos também prometem ser positivos no mercado local. Em Brasília, é esperado que a PEC dos Precatórios seja colocada em votação hoje no Senado, após a aprovação ontem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A PEC libera espaço fiscal em 2022 para o pagamento do novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, por meio de uma manobra no cálculo da regra do teto de gastos. A aprovação é vista como positiva pelo mercado, que teme piores para as contas públicas.