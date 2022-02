Ibovespa cai puxado por bancos em dia de decisão do Copom

O recua nesta quarta-feira, 2, pressionado pelo setor financeiro e com investidores de olho na primeira decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do ano. Economistas esperam por uma alta de 1,5 ponto percentual, que, se confirmada, irá elevar a taxa de 9,25% para 10,75% ao ano.

No câmbio, o dólar sobe após ter encerrado o último pregão abaixo de 5,30 reais pela primeira vez desde setembro.

Às 14h45:

Ibovespa: - 1,16%, aos 111.915 pontos;

Dólar comercial : + 0,51%, a 5,30 reais.

O principal índice da B3 enfrenta sua primeira queda após dois pregões consecutivos de alta e ganhos acumulados de 7% no mês de janeiro. No entanto, o fluxo comprador estrangeiro que vinha impulsionando o Ibovespa hoje cede lugar para a cautela pré-Copom e também para o pessimismo após a divulgação do balanço do Santander (SANB11).

O banco, que foi o primeiro entre os maiores do país a apresentar seu balanço, teve líquido gerencial de 3,88 bilhões no quarto trimestre. O resultado ficou abaixo do consenso da Bloomberg, que era de 4,21 bilhões de reais.

As do Santander (SANB11) recuam mais de 2% e arrastam outros papéis do setor para baixo.

"Com o Santander sendo o primeiro dos grandes bancos a publicar seus resultados, é usado como uma prévia do resultado para os outros bancos. Considerando que seu resultado veio abaixo do esperado, podemos esperar resultado semelhante dos outros bancos brasileiros", afirma, em nota, Rodrigo Crespi, analista da Guide.

Santander (SANB11) : - 2,81%

Itaú (ITUB4) : - 1,84%

Banco do Brasil (BBAS3) : - 1,75%

Bradesco (BBDC4) : - 1,97%

No exterior, por outro lado, a temporada de balanços tem ajudado os principais índices americanos. O principal destaque de Wall Street nesta quarta-feira são as ações da Alphabet, holding do Google, que avançam mais de 6%, após a gigante de tecnologia apresentar resultados acima das estimativas de analistas.

Com o resultado, os índices Nasdaq e S&P 500 voltam a registrar altas. No Brasil, os BDRs da empresa (GOGL34) também sobem.

Dow Jones (EUA) : + 0,18%

S&P 500 (EUA): + 0,46%

Nasdaq (EUA): + 0,11%

Alphabet (GOGL34) : + 8,64%

Destaques de ações

Os grandes bancos puxam a queda do Ibovespa nesta quarta, uma vez que suas ações combinadas representam cerca de 15% da carteira teórica do índice. A baixa é aprofundada pelo recuo da Petrobras (PETR3/PETR4), cujos papéis representam outros 12% do Ibovespa.

A petroleira cai quase 2% nesta quarta, acompanhando a depreciação do petróleo no exterior. Como pano de fundo das negociações da commodity está a reunião de membros da OPEP.

Petrobras (PETR3): - 1,90%;

Petrobras (PETR4): - 1,52%.

Em variação, a maior desvalorização do Ibovespa fica com as ações da BRF (BRFS3), que recuam cerca de 8%. As perdas ocorrem após a precificação da oferta subsequente da empresa ter saído mais de 7% abaixo do último fechamento e mais de 10% em relação à cotação de segunda-feira.

BRF (BRFS3): - 7,77%.

Entre as maiores perdas ainda estão ações de empresas ligadas à tecnologia, como fintechs e de e-commerce, que são as mais prejudicadas em um cenário de juros altos no Brasil.

Inter (BIDI11) : - 8,23%

Banco Pan (BPAN4) : - 6,08%

Magazine Luiza (MGLU3) : - 5,85%

Via (VIIA3) : - 4,68%

No radar

No radar dos investidores ainda estão os dados da produção industrial brasileira, que saíram melhores do que o esperado para o mês de dezembro, crescendo 2,9% ante expectativa de 1,5% de alta. Números divulgados no exterior, porém, decepcionaram.

A Zona do Euro apresentou Índice de ao Consumidor de 5,1%, estabelecendo um novo recorde para o acumulado de 12 meses. A expectativa do mercado era de queda da inflação anual de 5% para 4,4%. Os dados, que sugerem políticas mais contracionistas do Banco Central Europeu contribui para a valorização do euro frente ao dólar.

Nos Estados Unidos, as atenções se voltaram para os números de empregos privados, divulgados pelo ADP. Conhecidos por serem a prévia dos dados oficiais, que sairão na sexta-feira, 4, o ADP revelou queda de 301.000 empregos privados, em janeiro, contra a criação esperada de 207.000 postos privados.