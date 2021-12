Ibovespa avança e caminha para 3º pregão consecutivo de alta

O abre esta segunda-feira, 6, em alta de 1,1%, aos 106.221 pontos, estendendo os fortes ganhos da última semana após a aprovação da PEC dos Precatórios no Senado.

O movimento vai na contramão das bolsas em NY, que operam mistas. Os índices futuros do Dow Jones e do S&P 500 se recuperam das quedas causadas pela variante Ômicron na semana passada, enquanto o Nasdaq, de tecnologia, perde força. Isso porque as bolsas americanas estão passando por uma rotação de portfólio, com investidores saindo das de tecnologia de alto crescimento, de olho na expectativa de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) acelere a política de corte de estímulos.

Por aqui, as atenções devem continuar com a PEC dos precatórios, que após aprovação no Senado volta para a Câmara antes de ser promulgada.

Os papéis da Petrobras (PETR3/PETR4) também devem ficar no radar dos investidores após o presidente Jair Bolsonaro afirmar que a estatal começa nesta semana a anunciar redução no do combustível.

A declaração, dada ao Poder360 neste domingo, dia 5, pode impactar as ações da companhia em um dia de alta para o petróleo, que sobe mais de 3% com notícias de que a Arábia Saudita, principal exportador global, aumentou os preços do insumo vendido para a Ásia e os Estados Unidos.