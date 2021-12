Ibovespa segue rali das bolsas internacionais e sobe mais de 1%

O abre esta terça-feira, 7, em alta de 1,52%, aos 108.478 pontos, sinalizando mais um dia de ganhos para a brasileira – o quarto consecutivo. Com a diminuição dos temores com a variante Ômicron do coronavírus, os mercados globais sobem forte e influenciam o tom na B3. O movimento de apetite a risco também impacta o câmbio, com o dólar comercial recuando 1,04% e sendo negociado a 5,631 reais.

No exterior, os futuros dos índices americanos e bolsas europeias operam em alta acima de 1%, na medida em que investidores retomam a confiança na economia diante de novas informações sobre efeitos menos graves do que o temido da variante Ômicron sobre pacientes.

Na segunda-feira, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, escreveu uma carta aberta ao país em que alertou para a rápida propagação da nova variante: um a cada quatro testados tem resultado positivo para o vírus, proporção que estava em apenas uma pessoa a cada cinquenta há duas semanas. Mas os sintomas continuam a ser moderados.

Na China, a divulgação de dados da balança comercial de novembro mostrou que as importações subiram 32% na base anual, em boa parte puxadas pela alta na compra de commodities para repor estoques em níveis mais baixos.

As commodities, a propósito, continuam em alta, alvancando os ganhos das duas de maior peso no Ibovespa: Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3/PETR4). Os dados positivos na China levaram o minério de ferro para uma disparada de 8,28% no porto de Qingdao, para 111,34 dólares a tonelada, e levam os papéis da Vale para uma alta de 3,23%. Vale lembrar que os papéis da mineradora já subiram mais de 12% no acumulado do mês.

Já o petróleo foi beneficiado pelas notícias positivas em relação à Ômicron, sinalizando que novos lockdowns não estão no radar. O petróleo Brent, referência para os papéis da Petrobras, avança 2,44% enquanto o petróleo WTI, negociado nos Estados Unidos, sobe 2,89%. Seguindo o estímulo externo, as ações da Petrobras sobem mais de 1%.

Investidores também devem estar atentos à última reunião do ano do Comitê de Política Monetária (Copom), que define a taxa básica de juros brasileira, a . A reunião de dois dias começa nesta terça, com a atenção de analistas de mercado para o teor do comunicado que será divulgado junto com a decisão. O consenso aponta para uma alta de 1,5 ponto percentual na taxa Selic, o que levaria os juros de 7,75% para 9,25% ao ano.