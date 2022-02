Petrobras cai mais de 1% e pressiona queda do Ibovespa

O recua nesta terça-feira, 8, acompanhando a fraqueza das bolsas de Nova York em meio a preocupações sobre os números de inflação dos Estados Unidos. O Índice de Preços ao Consumidor do país será divulgado na quinta-feira, 10 e poderá mexer com as expectativas de aperto monetário do Federal Reserve.

Às 11h40

Ibovespa: - 0,66%, 111.255 pontos

S&P 500 (EUA): - 0,01%

Nasdaq futuro (EUA): + 0,07%

Reflexo das perspectivas de inflação e de alta dos juros americanos, o rendimento dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos, para a máxima desde julho de 2019, quando ainda estava em 2%. A maior cautela mantém os índices futuros de Wall Street no vermelho. O cenário, porém, é levemente positivo na Europa, com alívio de tensões na Ucrânia, após conversas do presidente russo Vladimir Putin com o Emmanuel Macron, da França.

A de Moscou sobe mais de 2%. Já o petróleo cai mais de 1% e volta a ser negociado a 90 dólares por barril, somado às conversas sobre a retomada do acordo nuclear entre Irã e Estados Unidos, que poderia elevar a produção da commodity pelo país persa.

O cenário pressiona principalmente das petroleiras brasileiras, que figuram entre as maiores as perdas do pregão . Com segundo maior peso do Ibovespa, as ações da Petrobras caem mais de 2%, sendo a maior responsável pela queda do índice. A 3R chegou a cair mais de 4% na mínima desta sessão.

Petrobras (PETR3): - 1,69%

PetroRio (PRIO3): - 1,82%

3R (RRRP3): - 3,41%

As perdas são amenizadas pelas ações da Vale (VALE3), que operam em leve alta, seguindo a valorização do minério de ferro, que voltou a se aproximar dos 150 dólares por tonelada, na China. Mas o principal destaque da ponta positiva estão com JBS e Marfrig, que lideram as altas, após o JPMorgan ter elevado seus respectivos preços-alvos. O resultado da americana Tyson teria motivado a melhora da recomendação, segundo a Bloomberg.

JBS (JBSS3): + 3,09%

Marfrig (MRFG3): + 4,79%

As ações do Banco Pan (BPAN4), que divulgou resultado do quarto trimestre nesta manhã, sobem mais de 2%, entre as maiores altas do dia. O do Pan ficou em 190 milhões de reais, no período, 11% acima na comparação anual. O lucro cresceu 50%, considerando 2021 inteiro. O banco fechou o ano com 17,1 milhões de clientes, representando um crescimento de 9,5 milhões de clientes.

Banco Pan (BPAN4): + 3,34%

A temporada de balanços também vem agradando os acionistas da Porto Seguro (PSSA3). A empresa apresentou lucro líquido de 532,8 milhões de reais em resultado divulgado na última noite, 31% acima do registrado no quarto trimestre de 2020.

"Apesar da Porto ter entregado um resultado acima do esperado, o resultado foi parcialmente entregue por um ganho excepcional devido a reversão de IR e CSLL, entregando, excluindo esse ganho excepcional, um lucro aquém dos períodos interiores Apesar disso, podemos observar um aumento do volume de segurados da empresa", afirma, em relatório, Rodrigo Crespi, analista da Guide. O resultado recorrente da Porto Seguro ficou em 291,6 milhões de reais, em queda de 27%.

Porto Seguro (PSSA3): + 3,03%

Ata do Copom

No radar mercado brasileiro ainda está a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada nesta manhã. O documento demonstrou preocupações do colegiado sobre políticas fiscais com objetivo de reduzir a inflação de curto prazo. Tais políticas, segundo a ata, "podem causar deterioração nos prêmios de risco, aumento das expectativas de inflação e, consequentemente, um efeito altista na inflação prospectiva".

"O Copom pontuou sobre a PEC dos Combustíveis, mas de maneira discreta. Mexer nesses preços por isenção tributária pode gerar um impacto inflacionário maior no futuro, devido à incerteza fiscal por trás da decisão. Isso sinaliza que o país não está comprometido com as contas pública, desvaloriza o real e gera mais inflação. Por isso, o Copom fala em 'prêmios' na curva de juros, que dificultam o plano do BC em relação à taxa terminal", diz Camila Abdelmalack economista-chefe da Veedha Investimentos. Para ela, o BC poderá elevar a para acima de 12%.