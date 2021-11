Ibovespa vira para alta com foco em PEC dos Precatórios e balanços

Após abrir em queda, o virou para alta no fim da manhã desta segunda-feira, 8, e sobe 0,28%, aos 105.122 pontos às 11h15. Já o dólar comercial, que disparou mais de 1% nos primeiros negócios do dia, arrefeceu o movimento de alta e sobe 0,76%, a 5,565 reais.

O alívio nos mercados se deu após o presidente da Câmara, Arthur Lira, ter dito em entrevista ao Broadcast que o Supremo Tribunal Federal (STF) não deve paralisar a votação da PEC dos Precatórios -- que será votada amanhã em segundo turno.

A PEC abre espaço no Orçamento para a implementação do Auxílio Brasil, novo programa social do governo, por meio de uma manobra no teto de gastos. Embora a proposta seja um risco para o cenário fiscal, a alternativa é enxergada pelo mercado como a ‘menos pior’ diante do temor que o governo adote uma política ainda mais prejudicial às contas públicas.

As preocupações aumentaram após a ministra do STF Rosa Weber, relatora do processo, pedir a anulação da aprovação em primeiro turno da medida na Câmara.

A ministra suspendeu, via liminar, a execução orçamentária das emendas de relator, instrumento de distribuição de recursos que ficou conhecido como "orçamento secreto", usado nas negociações para aprovar a PEC. O STF vai julgar a liminar em sessão virtual extraordinária entre terça e quarta-feira.

“O mercado está bem apreensivo [que a proposta não seja aprovada] porque sabe que a PEC enfrenta resistência e desafios. Deve ser uma semana de bastante volatilidade no mercado local”, apontou Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de e derivativos do BTG Pactual digital, no programa Abertura de Mercado desta segunda-feira.

No exterior, as atenções se voltam para os números de inflação que sairão nesta semana. Na terça-feira, 9, será divulgado o índice de ao produtor americano (PPI, na sigla em inglês) e na quarta-feira, 10, os números de inflação ao consumidor nos Estados Unidos e Alemanha.

No Brasil, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, será divulgado também na quarta-feira. A expectativa é de alta anual de 10,48%.

Destaques de

Investidores também estão atentos à temporada de balanços do terceiro trimestre, que conta hoje com a divulgação do resultado do Banco do Brasil (BBAS3), último grande banco a apresentar seus números.

Antes da divulgação, as ações do BB operam em leve queda de 0,21%. O setor acompanha o clima de instabilidade no noticiário político, com Itaú (ITUB4) recuando 0,7% e Bradesco (BBDC4) caindo 0,5%. Já as units do Santander (SANB11) caem 0,47%.

Do mesmo setor, o banco digital Inter (BIDI11/BIDI4) volta a figurar entre as maiores baixas do dia, caindo em torno de 4%. Na sequência, os papéis do Banco Pan (BPAN4) caem 2,76%, e os do BTG Pactual (BPAC11), que apresenta seus resultados nessa semana, recuam 2,09%.

Na ponta positiva, os papéis da Cielo (CIEL3) disparam 6,11% após o JPMorgan elevar a recomendação das ações de venda para neutro. Na última semana, as ações da companhia dispararam após o disparar no 3º trimestre.

Entre as ações com maior participação no índice, as da Vale (VALE3) sobem 1,62% e ajudam a trazer o Ibovespa para o campo positivo. Os papéis acompanham o minério de ferro, que subiu 0,73% no porto de Qingdao, na China, para 93,82 dólares a tonelada.

*Com a Reuters