Ibovespa caminha para 5º pregão de ganhos em dia de decisão do Copom

Após passar a manhã entre perdas e ganhos, o opera em alta por volta de 12h desta quarta-feira, 8, subindo 0,88%, aos 108.464 pontos, em dia de decisão do Copom. O principal índice da B3 avança com a influência positiva do mercado internacional, que reage à diminuição das preocupações com a variante Ômicron do coronavírus.

Os índices americanos operam em alta de 0,2% após novos dados das farmacêuticas Pfizer e BioNTech mostrarem que três doses da vacina contra o coronavírus neutralizam a Ômicron. Na véspera, o S&P 500 e o Nasdaq já haviam registrado sua melhor performance desde março.

Investidores também estão atentos à última reunião do ano do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

O Copom anuncia no fim da tarde, às 18h30, sua decisão sobre a taxa básica de juros, a . A expectativa consensual do mercado aponta para uma alta de 1,5 ponto percentual (p.p.), levando a taxa Selic de 7,75% para 9,25% ao ano.

Sem surpresas na taxa de hoje, a grande expectativa recai sobre os próximos passos do BC. Investidores devem ficar atentos ao comunicado divulgado junto com a decisão, que pode fornecer pistas de como o Copom pretende trazer as expectativas de inflação para a meta em 2022 sem deteriorar mais ainda a atividade econômica no próximo ano.

Para boa parte do mercado, a aposta hoje aponta para uma Selic a 11,25% ao ano ao fim do ciclo de aperto.

Na , o alívio com a Ômicron se reflete nas ações das aéreas e empresas de turismo, que voltam a disparar. CVC (CVCB3) lidera as altas, subindo 8,58%, enquanto Gol (GOLL4) avança 7,6%. Já a Azul (AZUL4) sobe 6,23%.

Já a ponta negativa fica com os papéis de varejo. Magazine Luiza (MGLU3) lidera as perdas, recuando 9,19%. Na sequência, Americanas (AMER3) e Lojas Americanas (LAME4) registram quedas de mais de 3%.

Pesou sobre as varejistas o resultado da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE. As vendas no varejo surpreenderam negativamente com um recuo de 0,1% na comparação mês a mês, enquanto a expectativa era de alta 0,6%. As vendas ampliadas seguiram a mesma dinâmica e caíram 0,9%, ante recuo esperado de 0,2%.