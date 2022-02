Ibovespa opera estável pressionado por grandes bancos; Bradesco desaba 6%

O oscila entre leves altas e baixas nesta quarta-feira, 9, com o bom humor externo contrastando com o tom negativo das dos grandes bancos brasileiros. O Bradesco (BBDC3/BBDC4) desaba 6%, após a divulgação de seu balanço do quarto trimestre e do guidance para 2022. O Itaú (ITUB4), que apresenta resultado nesta semana, cai mais de 2%. O principal índice da B3 chegou a subir mais de 0,40%, antes dos papéis do setor abrirem em forte queda.

Às 11h50

Ibovespa: + 0,05%, 112.290 pontos

Bradesco (BBDC4): - 6,87%

Itaú (ITUB4): - 2,73%

"O guidance do banco não foi tão positivo quanto a indicação fornecida durante o Dia do Investidor", pontuaram analistas do UBS-BB em relatório. Bradesco espera aumentar sua carteira de crédito expandida entre 10% e 14% e sua receita com serviços entre 2% e 6%. Pelas contas do UBS-BB, o ficará abaixo do esperado para 2022. "O guidance do Bradesco indica lucro de 28 bilhões de reais no ponto médio."

A ponta negativa ainda é pressionada pelas ações da Vale (VALE3), que sofrem com a desvalorização de cerca de 6% do minério de ferro nesta madrugada. A forte depreciação da commodity ocorreu após ameaças do governo chinês, que alertou sobre a "fabricação de preços" do minério de ferro. O metal vinha sendo negociado em alta neste início do ano, chegando a se aproximar de 150 dólares por tonelada.

Vale (VALE3): - 0,23%

A Petrobras (PETR3/PETR4) exerce pressão contrária, acompanhando a valorização do petróleo. A commodity, que vinha sendo negociada em queda desde o início da semana, virou para cima ainda pela manhã, contribuindo com as ações do setor.

Petrobras (PETR4): + 1,84%

PetroRio (PRIO3): + 3,65%

Ventos externos também ajudam a impulsionar ações de empresas de crescimento. Nos Estados Unidos, o índice Nasdaq, com maior composição de papéis de tecnologia, sobe mais de 1%, tendo como pano de fundo a queda dos rendimentos dos títulos americanos. Papéis do setor são destaque de alta na B3.

Locaweb (LWSA3): + 3,05%

Méliuz (CASH3): + 7,14%

Como pano de fundo das negociações ainda estão dados nesta manhã. As vendas do varejo de dezembro superaram as estimativas do mercado, caindo apenas 0,1%, ante expectativa de 0,5% de queda. As vendas diminuíram 2,9% na comparação anual.

Já o IPCA de janeiro saiu em 0,54%, praticamente em linha com o consenso de 0,55%. O IPCA acumulado de 12 meses acelerou de 10,06% para 10,38%. "Se não fosse a queda dos combustíveis, a alta do IPCA teria sido ainda maior, uma vez que oito dos nove grupos [que compõem o índice] apresentaram alta na margem", afirma, em nota, André Perfeito, economista-chefe da Necton.

Perfeito decidiu revisar sua projeção de terminal de 12% para 12,25%, após a divulgação do indicador. "Antes trabalhávamos com altas de 75 e 25 pontos-base. Mas parece que o cenário de elevação de 100 pontos-base na próxima reunião irá se consolidar entre os investidores, assim achamos prudente tal revisão."