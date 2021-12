Ibovespa cai em pregão de correção na bolsa após Copom

O abre esta quinta-feira, 9, em queda após cinco pregões consecutivos de alta. Às 10h15, o principal índice da B3 opera em queda de 0,84%, aos 107.209 pontos, acompanhando o tom de realização no exterior.

No exterior, os futuros de índices de em Nova York operam em queda após passarem por um rali nos últimos pregões, enquanto os índices europeus também apresentam leves recuos. Para além da realização após fortes altas, investidores ficam atentos a novas medidas de combate à pandemia anunciadas no Reino Unido pelo primeiro-ministro Boris Johnson, como a recomendação para que as pessoas trabalhem de suas casas a partir da próxima segunda-feira, dia 13, e que usem máscaras faciais em locais fechados a partir de amanhã.

Por aqui, os investidores devem reagir neste pregão à última decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que decidiu, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros em 1,5 ponto percentual, que passa de 7,75% para 9,25% ao ano. E, além de elevar a Selic como era amplamente esperado, o BC também sinalizou outra alta na mesma magnitude na próxima reunião, em fevereiro.

Já o comunicado divulgado após a decisão foi considerado mais duro do que o esperado pelo mercado. Segundo o BC, é apropriado que o ciclo de aperto monetário avance "significativamente em território contracionista" diante do aumento de projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos.

No campo político, o Congresso promulgou ontem parte da PEC dos precatórios, que abre espaço fiscal para o custeio do novo programa social do governo, o Auxílio Brasil. Na próxima semana, serão votados os trechos que tiveram alterações no Senado.

Estreia do Nubank

Um dos maiores destaques de ações do dia deve ficar com o Nubank. O banco digital estreia nesta quinta-feira na de Nova York, após concluir a sua oferta pública inicial (IPO) com a ação no topo da faixa indicativa, que se estendia de 8 a 9 dólares. A cerimônia de estreia com os fundadores David Vélez, Cristina Junqueira e Edward Wible será às 11h de Brasília, com início de negociações às 11h30.

Com um valor de mercado aproximado de 41,5 bilhões de dólares, o Nubank protagonizou um dos maiores IPOs do mundo neste ano e se tornou o maior banco da América Latina.