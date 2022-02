Ibovespa sobe puxado por Vale e Petrobras com alta de commodities

O avança nos primeiros negócios desta quinta-feira, 10, em meio à maior cautela do mercado americano, com investidores à espera da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês). O indicador, capaz de alterar as perspectivas de alta de juros do Federal Reserve (Fed), será divulgado às 10h30.

A expectativa é de que o CPI de janeiro fique em 0,5%, subindo de 7% para 7,3% a inflação de 12 meses. O núcleo do CPI, uma das principais referências para as políticas do Fed, deve passar de 5,5% para 5,9%, segundo o consenso de mercado.

O tom ligeiramente positivo na brasileira é motivado pela valorização das commodities. As petroleiras estão entre os destaques, acompanhando a apreciação do petróleo, após queda dos estoques americanos. A Petrobras, que apresentou seu relatório de vendas e produção do quarto trimestre na última noite, sobe mais de 1%. Nesta noite, será a vez da Vale (VALE3) apresentar sua prévia operacional. Com o maior peso do Ibovespa, as da mineradora são negociadas em alta, com a recuperação do minério de ferro nesta madrugada.

Os grandes bancos, que estiveram entre as maiores quedas do último pregão, dão continuidade às perdas nesta manhã. O Bradesco (BBDC4) recua mais de 1% depois de já ter desabado 8% na véspera, como resposta do mercado ao balanço e ao guindance divulgados nesta semana. O Itaú (ITUB4) irá apresentar seus resultados nesta noite, após ter caído 4% no pregão anterior.

No Brasil, economistas ainda repercutem o crescimento de 1,4% do setor de serviços em dezembro. O salto, em 2021, foi de 10,9%.

"A reabertura da economia está turbinando setores que sofreram muito, como é o caso de turismo. Mas há outro fator importante. A série dessazonalizada está rodando acima dos valores de 2016 e 2019. Isto sugere que a pandemia pode ter acelerado o consumo de serviços diversos, um efeito microeconômico do isolamento social e a adoção de novos tipos de serviços como entrega de comida e transporte via aplicativo", avalia, em nota, André-Perfeito, economista-chefe da Necton.