Ibovespa opera entre perdas e ganhos com inflação no radar

O inicia esta quarta-feira, 10, entre perdas e ganhos, de olho em dados de inflação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Às 10h15, o principal índice da B3 recua 0,03%, aos 105.498 pontos. Já o dólar comercial cai 0,66%, a 5,459 reais.

Por aqui, o avanço da inflação surpreendeu o mercado mais uma vez, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subindo 1,25 por cento em outubro e atingindo 10,67% em 12 meses. Esta foi a maior variação para um mês de outubro desde 2012.

O resultado aumenta a pressão para que o Banco Central implemente altas mais fortes na taxa básica de juros, a , que atualmente está em 7,75% ao ano. A pressão é observada na curva de juros, com os contratos DI para 2023 subindo 17 pontos-base, a 12,32%. O DI para janeiro de 2025 avança 15 pontos-base a 12,03%, e o DI para janeiro de 2027 avança 11 pontos-base, a 11,86%.

As altas podem prejudicar os papéis de consumo e tecnologia, que são mais afetados por taxas de juros maiores. Essas , a propósito, tiveram um pregão de alta com o fechamento da curva após a aprovação em segundo turno da PEC dos Precatórios pela Câmara dos Deputados.

A proposta -- vista pelo mercado como a menos prejudicial para as contas públicas -- foi precificada no pregão de ontem, em que o Ibovespa avançou 0,72%. “A PEC não faz mais tanto hoje, e o mercado já começa a ficar de olho no que vem depois da PEC, como reforma do imposto de renda e o próprio Auxílio Brasil”, avaliou Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de e derivativos do BTG Pactual digital, no programa Abertura de Mercado desta quarta-feira.

No exterior, as bolsas internacionais operam em tom de cautela, com investidores à espera dos dados de inflação nos Estados Unidos. Na Europa, o Stoxx 600 recua 0,15%, enquanto os índices futuros de Wall Street caem cerca de 0,2%.

Por lá, às 10h30, será divulgado o Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) sob expectativa de alta mensal de 0,6%, com a inflação acumulada de 12 meses passando de 5,4% para 5,8%. O consenso para o núcleo do CPI é de aceleração de 4% para 4,3%.

No mesmo horário, sairão os pedidos semanais de seguro desemprego, que devem indicar continuidade da recuperação do mercado de trabalho americano. Após renovar o menor patamar desde o início da pandemia na semana passada, as projeções para esta divulgação são de 265.000 pedidos.