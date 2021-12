Ibovespa sobe e encosta nos 108 mil pontos após IPCA abaixo do esperado

O opera em forte alta às 11h desta sexta-feira, subindo 1,54%, aos 108.220 pontos após os dados de inflação saírem abaixo do esperado no Brasil. O principal índice da B3 passa por um pregão de retomada após a queda de 1,67% na véspera, com o Ibovespa se ajustando à última alta na taxa de juros de 2021, que levou a para 9,25% ao ano.

Nesta sexta, no entanto, o foco do Ibovespa se volta para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de novembro, que surpreendeu para baixo. Considerado a inflação oficial do País, o IPCA subiu 0,95% na comparação mensal. No ano, o indicador acumula alta de 9,26% e, nos últimos 12 meses, de 10,74%.

Embora a alta seja a maior para o período desde 2003, o dado veio abaixo do esperado por analistas consultados pela Refinitiv, que estimavam uma alta de 1,08% em novembro e 10,88% na comparação anual. O resultado abaixo do esperado pode retirar parte da pressão sobre os juros futuros, que já avançaram ontem com a elevação da Selic e o comunicado mais duro do Banco Central.

Ainda assim, os riscos continuam no radar. “Para o primeiro semestre de 2022, a despeito de esperarmos uma desaceleração do índice, não descartamos a incidência de novos choques sobre os preços no curto prazo. Além disso, a depreciação do real, decorrente da deterioração do cenário fiscal e de um ambiente global menos favorável para emergentes, deve permanecer como fator de risco para a inflação”, apontam, em nota, os analistas do BTG Pactual.

Nos Estados Unidos, o dia também é de foco na inflação. O CPI (índice de preços ao consumidor, na sigla em inglês) subiu 0,8% no mês passado, acima da estimativa dos economistas consultados pela Bloomberg, que projetavam crescimento de 0,7%. Na comparação anual, o indicador subiu 6,8%, em linha com as estimativas.

Vale lembrar que o índice de inflação preferido pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) para avaliar a política monetária é o índice de preços medido pelos gastos com consumo pessoal (PCE). O CPI de hoje, no entanto, é importante porque será o último dado chave de inflação antes da próxima reunião do Fomc, comitê do Fed responsável por definir o rumo da taxa de juros nos EUA.

“Em um ambiente em que crescem as apostas de um Fed mais agressivo no combate à inflação, mais um resultado forte deve confirmar a aceleração do ritmo do tapering [redução do programa de títulos] na semana que vem e, consequentemente, poderá se traduzir em mais volatilidade para os mercados”, avalia a Guide Investimentos em nota.