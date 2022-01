Ibovespa acompanha recuperação internacional e retoma os 102 mil pontos

O sobe nesta terça-feira, 11, em linha com as principais bolsas do mundo, que se recuperam após perspectivas de aperto monetário nos Estados Unidos terem provocado perdas significativas nos últimos pregões. O maior apetite global ao risco também beneficia a moeda brasileira, que se valoriza perante o dólar.

Às 11h40

Ibovespa: + 0,54%, 102.493 pontos

Dólar: - 0,36%, 5,654 reais.

de tecnologia, que estiveram entre as maiores quedas das últimas sessões, ajudam a puxar as bolsas da Europa. O clima, porém, é de maior cautela nos Estados Unidos, onde os principais índices abriram em queda, após passarem o início da manhã em alta, no mercado de futuros.

A piora do humor em Wall Street ocorre pouco antes do discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Nomeado para um segundo mandato à frente da instituição, ele se prepara para seu testemunho no Comitê Bancário do Senado americano, que terá início às 12h.

Em pronunciamento já publicado e que deve marcar o início da sessão, Powell irá reforçar seu compromisso em “evitar que a inflação mais alta se consolide”.

Os temores sobre aperto monetário nos Estados Unidos voltam a pressionar as techs americanas, mais sensíveis às perspectivas de alta de juros. O índice Nasdaq, com grande peso de ações do setor, tem mais um dia de perdas. No ano, a queda acumulada supera 5%.

DAX (Alemanha): + 0,66%

CAC 40 (França): + 0,85%

Nasdaq (EUA): - 0,20%

As preocupações sobre empresas de crescimento também impactaram os negócios na B3. Após chegarem a subir mais de 4% no início do pregão, Méliuz (CASH3), Inter (BIDI11) e Magazine Luiza (MGLU3) zeraram os ganhos. Nessa linha, somente a Petz (PETZ3) se manteve em forte alta.

Petz (PETZ3): + 4,50%

Méliuz (CASH3): + 0,81%

Inter (BIDI11): + 0,41%

Magazine Luiza (MGLU3): + 0,53%

Mas, o grande impulso, entre as ações com maior peso no Ibovespa, vem da Vale (VALE3). A companhia, que representa 16% do índice, avança mais de 1% nesta terça, após o minério de ferro fechar em alta na China. A valorização do metal também puxa as ações de siderúrgicas, como Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3).

Vale (VALE3): + 1,21%

Usiminas (USIM5): + 3,38%

CSN (CSNA3): + 0,96%

No Brasil, investidores ainda repercutem o IPCA de dezembro, que voltou a superar as estimativas de mercado. No mês, a inflação ao consumidor brasileiro subiu 0,73% ante consenso de 0,65%. No ano, o IPCA fechou em 10,06%, acima da projeção de economistas, de 9,97%, e bem além da meta de inflação para 2021, de 3,75%.

"Isso força a perspectiva de alta de 1,5 ponto percentual na na reunião de fevereiro e indica uma atitude mais contracionista ao longo do período de ajuste", diz em nota André Perfeito, economista-chefe da Necton. A Selic, hoje em 9,25%, subirá para 10,75%, caso as previsões estejam certas.