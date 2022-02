Ibovespa sobe embalado por agenda de balanços; Itaú dispara 6,5%

O avança nesta sexta-feira, 11, puxado pelos grandes bancos, após o resultado do quarto trimestre do Itaú ter retomado a confiança de parte dos investidores no setor. As do Itaú disparam mais de 6%. No exterior, os principais índices de ações ainda refletem a maior cautela do mercado após o Índice de ao Consumidor dos Estados Unidos ter registrado nova máxima desde 1982.

Às 10h50

Ibovespa: + 0,54%, 113.985 pontos

S&P 500 futuros (EUA): + 0,13%

Stoxx 600 (Europa): - 0,52%

O Itaú apresentou líquido recorrente de 7,159 bilhões de reais no trimestre. 32,9% acima do registrado no mesmo período do ano passado. A expectativa era de lucro líquido de 6,696 bilhões de reais, segundo estimativas colhidas pela Bloomberg antes do início da temporada de balanços. O retorno dobre patrimônio líquido (ROE) do Itaú teve crescimento anual de 16,1% para 20,2%.

O Itaú ainda informou que espera um aumentar sua carteira de crédito entre 9% e 12% neste ano e fechar 2022 com margem financeira com clientes entre 20,5% e 23,5%.

"O resultado foi bem melhor do que o esperado, assim como sua qualidade. As projeções para 2022 também foram bem positivas. O resultado e o guidance vieram bem acima de seus pares", disse Luiz Temporini, analista de ações do BTG Pactual na abertura de mercado desta sexta. Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11), que caíram após a divulgação de seus respectivos resultados, avançam nesta sexta. O Banco do Brasil (BBAS3), que irá divulgar seus números na próxima semana, sobe mais de 3%.

Itaú (ITUB4): + 5,35%

Bradesco (BBDC4): + 1,61%

Santander (SANB11): + 1,81%

Banco do Brasil (BBAS3): + 3,13%

No extremo oposto, as ações da Usiminas (USIM5) figuram entre as maiores perdas do Ibovespa, com investidores reagindo negativamente ao balanço do quarto trimestre, divulgado pela companhia nesta manhã. A empresa entregou 8,05 bilhões de reais de receita líquida, 47% maior que no mesmo período de 2020, mas não foi o suficiente para bater as expectativas do mercado. A consenso da da Bloomberg era de 8,51 bilhões de reais. O lucro líquido ficou em 2,49 bilhões de reais, representando crescimento anual de 30%.

Usiminas (USIM5): - 3,87%