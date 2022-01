Ibovespa sobe a 105 mil após inflação americana sair dentro do esperado

O avança em linha com as bolsas internacionais nesta quarta-feira, 12, após dados da inflação americana, divulgados nesta manhã, terem provocado uma onda de alívio global entre investidores.

Às 12h:

Ibovespa: + 1,56%, 105.396 pontos

Dólar: - 0,33%, 5,561 reais

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), referente ao mês de dezembro, ficou em 0,5%, levemente acima do consenso de 0,4%. Na comparação anual, no entanto, o número saiu exatamente em linha com as expectativas, em 7%. Logo após a divulgação, o Ibovespa e os principais índices de da Europa e Estados Unidos estenderam os ganhos. Já o rendimento dos títulos americanos -- e, consequentemente, o dólar -- entraram em queda. O entendimento é de que, com os dados de inflação dentro do esperado, reduziu a pressão para que o Federal Reserve (Fed) dê início ao ciclo de alta de juros.

As expectativas sobre a condução da política monetária americana também influencia na queda dos juros futuros do Brasil. O ambiente favorece, principalmente, ações de crescimento, como as da Magazine Luiza (MGLU3), Banco Inter (BIDI11), Méliuz (CASH3) e Petz (PETZ3), que engataram altas de mais de 5%, após a divulgação dos números de inflação americana.

Magazine Luiza (MGLU3): + 6,64%

Banco Inter (BIDI11): + 5,22%

Méliuz (CASH3): + 5,30%

Petz (PETZ3): + 6,60%

Além dos papéis tipicamente de crescimento (com múltiplos mais elevados), ações de empresas menores, intimamente ligadas ao setor doméstico apresentam boas performances nesta quarta. A dinâmica de mercado se reflete no Índice Small Caps, que chega a subir quase 3%, com destaque para Armac (ARML3) e Enjoei (ENJU3), que lideram as altas do índice.

Small Caps: + 2,74%

Armac (ARML3): + 9,02%

Enjoei (ENJU3): + 8,13%

Outro setor que apresenta forte salto é o de shoppings centers, com altas chegando a superar 5%. O movimento ocorre após a publicação da prévia operacional do quarto trimestre da Multiplan (MULT3), que superou os desempenhos recordes de 2019. As vendas aumentaram 8,1% em relação ao período pré-pandemia, atingindo o maior 5,6 bilhões de reais - o maior da história da empresa. A companhia também conseguiu elevar em 41,4% o aluguel de mesmas lojas frente ao quarto trimestre de 2019, igualando o efeito do IGP-DI.

Multiplan (MULT3): + 5,19%

Iguatemi (IGTI11): + 5,89%

BrMalls (BRML3): +5,24%

Entre as ações com maior peso no Ibovespa, as principais contribuições vêm do setor de commodities. A Petrobras (PETR3/PETR4), com a segunda maior participação no índice, sobe mais de 2%, em linha com o mercado de petróleo. Além da valorização da commodity, segue no radar dos investidores o novo reajuste nos preços de combustíveis, que passa a valer a partir de hoje.

Petrobras (PETR4): + 2,32%

PetroRio (PRIO3): + 1,04%

3R (RRRP3): + 1,71%

Contribuindo para o tom positivo ainda está a Vale (VALE3), principal ação do índice, que avança mais de 1%, após nova apreciação do minério de ferro, nesta madrugada. A valorização da commodity também beneficia siderúrgicas.

Vale (VALE3): + 1,40%

CSN (CSNA3): + 3,43%

Gerdau (GGBR4): +3,37%

Na ponta negativa do Ibovespa, estão ações de grandes bancos do país, um dos poucos setores beneficiados pela alta de juros. Itaú (ITUB4) e Santander (SANB11) lideram as perdas.

Itaú (ITUB4): + 0,69%

Santander (SANB11): + 0,92%