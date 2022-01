Ibovespa vira para alta e vai a 106 mil com inflação americana no radar

O zerou as perdas do início do pregão desta quinta-feira, 13, e entrou em terreno positivo, após a abertura do mercado à vista americano. Os principais índices de Wall Street avançam, após dados divulgados nesta manhã sugerirem que o Federal Reserve seja mais brando em suas políticas contracionistas,

Divulgado nesta manhã, Índice de Preços ao Produtor americano (PPI, na sigla em inglês) saiu abaixo do esperado para o mês de dezembro, encerrando 2021 em 9,7%. O consenso era de PPI a 9,8%. Na comparação mensal, a alta foi de 0,2% ante expectativa de 0,4%. O número de pedidos semanais de seguro desemprego no país também ficou pior do que os 200.000 previstos, com 230.000 registrados, indicando maior necessidade de apoio econômico.

Às 11h45:

Ibovespa: + 0,32%, 106.026 pontos

S&P 500: + 0,25%

