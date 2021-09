Ibovespa futuro segue clima recuperação no exterior e opera em alta

O futuro opera em alta nesta segunda-feira, 13, acompanhando o clima positivo nos mercados internacionais. Às 9h15, o índice futuro sobe 0,98%, aos 115.890 pontos. O tom pode pavimentar o caminho para uma reação do Ibovespa, que fechou a última semana com perdas de 2,26% em reação às instabilidades políticas. No mês, a baixa acumulada já é de 3,78%.

Com a agenda mais vazia neste início de semana, deve permanecer no radar o ambiente político de Brasília, após manifestações da oposição neste fim de semana. Apesar da carta do presidente Jair Bolsonaro ter causado algum alívio entre os Poderes, no mercado, já há perspectivas de um cenário turbulento até as eleições do ano que vem.

“Os protestos contra Bolsonaro foram de baixa adesão, e o presidente não entrou em novas polêmicas neste final de semana. Isso pode ser visto como positivo já que o mercado espera um avanço da agenda política em Brasília”, argumentou Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de e derivativos do BTG Pactual digital, na Abertura de Mercado desta segunda-feira.

O principal foco será a votação da PEC do parcelamento dos precatórios, que deve ser iniciada ainda esta semana. A grande questão é se a proposta será mantida dentro ou fora do teto dos gastos -- principal âncora fiscal do País.

Segundo a Bloomberg, o Governo quer negociar com o Congresso uma alteração no texto da PEC dos precatórios para resolver o impasse no Orçamento de 2022. A mudança estabeleceria um teto para despesas com precatórios. Assim, as sentenças judiciais seriam pagas integralmente, desde que respeitado o limite constitucional, e não em parcelas como prevê o texto original da PEC.

A questão do Orçamento de 2022 se torna mais urgente diante do avanço da inflação, que pressiona as contas do governo. As expectativas do mercado apresentaram mais uma vez piora nas expectativas de inflação para 2021 e 2022 segundo o Relatório Focus divulgado nesta manhã. Para este ano, a mediana das projeções subiu de 7,58% para 8%. Já para 2022, as estimativas romperam o patamar de 4%: agora a projeção mediana é de 4,03% contra 3,98% anteriormente.

Durante a semana, ainda serão divulgados o IBC-Br, conhecido como prévia do PIB, e os dados de crescimento do setor de varejo.

Bolsas internacionais

No exterior, os principais índices de avançam, recuperando parte das perdas da última semana, quando preocupações com a redução de estímulos por bancos centrais pesou negativamente sobre as bolsas.

Nos Estados Unidos, onde investidores aguardam dados de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), que sairá nesta terça-feira, 14, o S&P 500 chega a subir 0,5% no mercado de futuros, após cinco quedas consecutivas.

Na Europa, o Stoxx 600 avança 0,72%, antes do discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, previsto para às 10h30.