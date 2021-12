Ibovespa retoma os 109 mil pontos puxado pela Vale

O opera em alta de 1,21%, a 109.067 pontos por volta de 12h nesta segunda-feira, 13. O principal índice da B3 segue o movimento positivo das ligadas ao minério de ferro, em especial da Vale (VALE3). Lá fora, o cenário é oposto e os principais índices americanos recuam, atentos à última decisão de política monetária do ano nos Estados Unidos.

Dow Jones: -0,59%

S&P 500: -0,34%

Nasdaq: -0,10%

O Fomc, comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed), divulga sua decisão na próxima quarta-feira, e a expectativa é de aceleração da redução da política de recompra de estímulos (tapering) e sinalização de aumento das taxas de juros para o próximo ano.

“No exterior, se projeta que o Fed pode dobrar o tapering, deixando de comprar 30 bilhões de dólares em títulos (antes eram 15 bilhões de dólares) e terminando o processo por volta de março, quando poderia iniciar a elevação dos juros básicos”, avalia Alvaro Bandeira, economista-chefe do Modalmais.

Por aqui, saiu nesta manhã o primeiro boletim Focus desde que o mercado tomou conhecimento do tom mais suro do Banco Central na comunicação sobre a condução da política monetária e desde que o IPCA de novembro surpreendeu analistas ao vir abaixo do esperado.

Após 35 altas consecutivas, as expectativas de mercado divulgadas hoje no Focus mostram queda no IPCA, de 10,18% para 10,05% em 2021 e manutenção em 5,02% no próximo ano. Já a previsão para a , a taxa básica de juro, subiu de 11,25% para 11,50% em 2022.

Destaques de ações

A Vale, que é a empresa de maior participação no índice, puxa os ganhos do Ibovespa acompanhando o dia de alta para o minério de ferro. As siderúrgicas Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3) também acompanham a commodity e ficam entre os papéis com maiores ganhos do dia, assim como a Bradespar (BRAP4), holding do Bradesco que tem grande participação na Vale.

Vale (VALE3): +3,70%

Bradespar (BRAP4): + 2,62%

CSN (CSNA3): +2,54%

Usiminas (USIM5): +2,56%

Os papéis reagem à disparada dos preços da commodity no mercado internacional em meio a expectativas de que a China aumentará os estímulos no ano que vem para impulsionar a economia. O minério de ferro subiu 5,71% no porto de Qingdao, chegando a 114,20 a tonelada.

As maiores altas, no entanto, ficam com Hapvida e NotreDame Intermédica. O dia é também de recuperação para ações de alto crescimento, como Locaweb e Magazine Luiza, que enfrentaram fortes perdas na última semana.

Hapvida ( HAPV3 ): +6,25%

NotreDame Intermédica ( GNDI3 ): +4,63%

Locaweb ( LWSA3 ): +3,90%

Magazine Luiza ( MGLU3 ): +1,57%

Na ponta negativa, a liderança das perdas fica com a Cogna, que realiza nesta segunda o Cogna Day. A empresa apresentou hoje ao mercado a KrotonMed, uma nova divisão que reúne os ativos das sete faculdades de medicina que estavam sob o guarda-chuva da Kroton (a sua empresa de ensino superior), com o objetivo de destravar valor para o grupo. Ainda assim, os papéis recuam quase 6% na .