Ibovespa sobe a 106 mil pontos com commodities e bancos

O se firma em terreno positivo no início da tarde desta sexta-feira, 14, após operar em queda nos primeiros minutos do pregão. de commodities e bancos impulsionam o movimento do índice, que opera na contramão do mercado americano, onde investidores digerem os primeiros resultados do setor financeiro.

Às 13h:

Ibovespa: + 0,86%, 106.461 pontos

Dow Jones (EUA): - 0,73%

As ações do Citigroup caem mais de 2%, em Nova York, após o resultado do quarto trimestre ter desagradado investidores. Já as perdas do J. P. Morgan, que também reportou resultado nesta manhã, superam 4%. No período, seu líquido caiu 14%. O que salvou parte do balanço foi o crescimento da receita líquida com operações de fusão e aquisição. A área é uma das principais fontes de receita do BTG Pactual (BPAC11), que sobe cerca de 3% na B3.

Outros bancos são destaque de alta no mercado brasileiro, apesar das quedas em Wall Street. Entre os maiores do setor, as ações do Banco do Brasil (BBAS3) se valorizam mais de 3%, e as do Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11), mais de 1%. Já as fintechs Pan (BPAN4) e Inter (BIDI11) chegam a superar 7% de alta. Ainda no setor financeiro, a B3 (B3SA3) sobem mais de 4%.

Banco do Brasil (BBAS3): + 3,27%

Banco Inter (BIDI11): + 7,24%

B3 (B3SA3): + 4,06%

O setor de petróleo e frigoríficos completam as maiores altas do dia. Com o segundo maior peso no Ibovespa, a Petrobras (PETR3/PETR4) sobe mais de 2%, em linha com a valorização do petróleo. As petroleiras privadas PetroRio (PRIO3) e 3R (RRRP3) acompanham as altas. Entre os frigoríficos, a Minerva lidera os ganhos.

Petrobras (PETR4): + 2,84%

Minerva (BEEF3): 3,37%

JBS (JBSS3): 2,51%

Na ponta positiva ainda estão as ações da brMalls (BRML3), que avançam, após a companhia ter recusado a proposta de fusão da Aliansce Sonae (ALSO3).

Pelos termos da proposta, os acionistas da brMall receberiam novas ações emitidas pela Aliansce representativas de 50% de seu capital social. Dessa forma, seria emitida 1 ação da Aliansce para cada 0,318 ação da brMalls. Adicionalmente, os acionistas da brMalls receberiam 1,350 bilhão de reais em dinheiro, sendo 1,618 real por ação. Para o Conselho da brMalls, a oferta "subvalia, consideravelmente, o valor econômico justo da brMalls e do seu portfólio de ativos. As ações da Aliansce operam estáveis.

brMalls (BRML3): + 3,19%

Aliansce Sonae (ALSO3): + 0,05%

Iguatemi (IGTI11): + 1,67%

Multiplan (MULT3): + 0,88%

Como pano de fundo da valorização das empresas de shoppings centers também estão os dados de vendas do varejo, que superaram as estimativas de mercado para o mês de novembro. Divulgadas nesta manhã, as vendas cresceram 0,6% ante expectativa de queda de 0,2%. Na comparação anual, a queda foi de 4,2% ante consenso de 6,5%.