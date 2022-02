Ibovespa opera perto da estabilidade com tensões entre Rússia e Ucrânia

O opera em leve alta nesta segunda-feira, dia 14, apesar do cenário externo com incertezas por causa da disputa envolvendo Rússia e potências do Ocidente e uma possível invasão da Ucrânia.

Às 13h45:

Ibovespa : + 0,15%, aos 113.737 pontos.

O principal índice da brasileira avança na contramão da queda acima de 1% nas bolsas europeias. Nos Estados Unidos, os futuros dos principais índices também operam em queda.

Stoxx 600 (Europa) : - 1,75%

Dow Jones futuro (EUA) : - 0,13%

S&P 500 futuro (EUA) : - 0,12%

Nasdaq futuro (EUA) : - 0,20%

As preocupações sobre um possível conflito no Leste Europeu ganharam força no último fim de semana, com ameaças de sanções do governo Joe Biden, nos Estados Unidos, e declarações de seu Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan. Segundo Sullivan, a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento nos próximos dias.

Ainda assim, o fluxo de capital externo continua sustentando as altas na bolsa brasileira. O investidor estrangeiro ingressou com 40,73 bilhões de reais na B3 no acumulado de 2022 – enquanto o investidor institucional e o pessoa física estão com saldo negativo de, respectivamente, 37,18 bilhões de reais e 7,19 bilhões de reais no ano.

O movimento também impacta o dólar, que recua novamente contra o real apesar do movimento de aversão a risco no exterior.

Dólar comercial : - 0,58%, a 5,212 reais.

Participe da CEO Conference - Grandes personalidades da política e economia reunidas para debater as transformações de 2022.

Destaques de

O fluxo de negociações na bolsa impulsiona as ações da própria B3 (B3SA3), que puxam as altas do Ibovespa no pregão desta segunda entre as ações de mais peso na carteira teórica do índice.

Outros destaques de alta são papéis associados à economia local, com destaque para Petz (PETZ3), Dexco (DXCO3) e Alpargatas (ALPA4).

Petz (PETZ3) : + 4,84%

Dexco (DXCO3) : + 3,00%

Alpargatas (ALPA4) : + 2,47%

B3 (B3SA3) : + 1,51%

Já os papéis da Petrobras (PETR3/PETR4) estão entre as principais influências negativas do dia, devolvendo parte dos fortes ganhos do último pregão. Na última sexta, os papéis da petroleira subiram mais de 4%, com a apreciação do petróleo, que superou o patamar de de 95 dólares por barril na máxima. Nesta segunda, o preço da commodity passa por correção e puxa para baixo as ações da Petrobras e outras petroleiras.

Investidores monitoram ainda os rumos para o setor no Brasil. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que trabalha junto à Petrobras para reduzir o valor dos combustíveis “de forma legal”. Ele negou, no entanto, que vá interferir nos preços da estatal.

Petrobras (PETR3) : - 1,72%

Petrobras (PETR4) : - 1,63%

3R Petroleum (RRRP3) : - 1,45%

PetroRio (PRIO3) : - 1,01%

Petróleo Brent : - 0,76%, a 93,72 dólares por barril

Empresas de tecnologia e e-commerce também voltam a liderar as maiores perdas do Ibovespa, influenciadas pelo cenário de aversão a risco no exterior que costuma penalizar com mais força empresas de crescimento. A exportadora de alimentos Marfrig (MRFG3), também fica nos destaques negativos, influenciadas pela queda do dólar.

Marfrig (MRFG3) : - 2,92%

Méliuz (CASH3) : -2,17%

Locaweb (LWSA3) : - 1,52%

Via (VIIA3) : - 0,97%

Os bancos também operam em queda, corrigindo os ganhos do último pregão em que o setor subiu embalado pelo resultado do Itaú (ITUB4) no quarto trimestre de 2021.

Nesta segunda, após o fechamento do mercado, o Banco do Brasil (BBAS3) divulga seus números e encerra a temporada de balanços para os grandes bancos. Analistas projetam que o banco estatal pode ser a surpresa do setor devido à qualidade de sua carteira de crédito.