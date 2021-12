Ibovespa descola de NY e sobe mais de 1%

O abre esta terça-feira, 14, em alta de 1,22%, aos 108.698 pontos. O dia é de recuperação para a brasileira, que foi derrubada ontem pelo tom de cautela nos Estados Unidos.

No exterior, os principais futuros de índices operam em baixa, com investidores no aguardo da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), que será divulgada amanhã. A expectativa é que o banco central americano acelere o tapering, processo retirada de sua política de recompra de títulos, e sinalize um cenário de alta de juro para 2022.

Dow Jones futuro: - 0,01%

S&P 500 futuro: - 0,13%

Nasdaq futuro: - 0,42%

Usadas para combater a inflação, as medidas devem enxugar a liquidez dos mercados internacionais, prejudicando de investimento mais arriscadas, como as bolsas de mercados emergentes e, em menor grau, a própria americana.

Por aqui, a alta dos juros também segue no radar dos investidores. Nesta terça, o Banco Central divulgou a ata da última reunião do Copom, realizada na semana passada, em que a passou de 7,75% para 9,25% ao ano. O tom do comunicado já havia sido considerado mais duro do que o esperado, e a ata voltou a surpreender.

No documento, o BC informou que chegou a considerar altas ainda maiores do que o 1,5 ponto percentual da última reunião – algo que não estava no radar do mercado. A ata também informou que o ciclo de aperto deverá ser mais contracionista do que o usado no cenário básico por todo o horizonte relevante. Para Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, isso indica que o juro deve superar a faixa dos 11,50% ao ano, como espera o mercado.

“O juro tem que ir para além de 11,75%. Deste modo, mantemos nossa perspectiva de que em fevereiro e março a autoridade deverá elevar o juro em 150 basis points, interrompendo o ciclo de alta abruptamente no final do primeiro trimestre, com a Selic a 12,25%”, avalia Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos.

Os bancos se beneficiam da expectativa de juros mais altos, e são as que puxam os ganhos do Ibovespa no dia. Vale lembrar que o setor é um dos mais representativos do Ibovespa, dominando quase 15% da carteira teórica do índice.

Santander ( SANB11 ): + 2,25%

Bradesco ( BBDC4 ): + 2,07%

Banco do Brasil ( BBAS3 ): + 1,06%

Itaú ( ITUB4 ): + 0,60%

O tom positivo do dia também é dado por mais uma votação sobre a PEC dos Precatórios. Em Brasília, a Câmara vota hoje a proposta do Senado que altera trechos da PEC dos precatórios. A parte do texto que foi consenso entre as duas casas já foi promulgada na semana passada.