Ibovespa opera entre perdas e ganhos em dia de decisão do Fed

O opera entre perdas e ganhos nesta quarta-feira, 15, subindo 0,01%, aos 106.774 pontos, por volta das 10h45, em dia marcado pela decisão de política monetária nos Estados Unidos. Vale lembrar que o pregão é também de vencimento de sobre o índice, o que pode aumentar a volatilidade no mercado.

Nos EUA, o Federal Reserve (Fed, banco central americano) deve antecipar a conclusão do programa de retirada de estímulos (tapering) de junho para março do próximo ano, abrindo caminho para iniciar a elevação do juro básico da economia no país. A expectativa é de sinalização de dois a três aumentos na taxa de juros em 2022.

A decisão será anunciada às 16h (de Brasília), com a habitual entrevista coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell, na sequência, às 16h30.

A guinada mais dura do BC americano promete enxugar liquidez dos mercados globais, prejudicando mercados emergentes, considerados mais arriscados, e afetando a americana. No aguardo da decisão, os principais futuros de índices dos EUA operam em queda.

Dow Jones futuro: - 0,08%

S&P 500 futuro: + 0,07%

Nasdaq futuro: + 0,16%

"O mercado fica mais ansioso para tentar precificar a decisão do Fed. A dinâmica deve ser parecida com ontem, com bolsas mais mistas”, avalia Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de renda variável e derivativos do BTG Pactual digital, no programa Abertura de Mercado desta quarta-feira.

No Brasil, investidores também repercutem a divulgação do Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) de outubro. O índice, considerado a prévia do PIB, caiu 0,40% em outubro frente a setembro, em linha com o consenso das expectativas medidas pela Bloomberg.