Ibovespa sobe a 115 mil com alta da Petrobras em meio à tensão na Ucrânia

hoje: o principal índice da B3 avança nesta quarta-feira, 16, buscando se firmar acima dos 115 mil pontos — o maior patamar desde setembro de 2021. As principais que impulsionam o movimento de alta são as da Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3/PETR4), com maior peso na composição do índice. Já o dólar tem mais um dia queda frente ao real, sendo negociado próximo de R$ 5,16.

Às 12h15:

Ibovespa: + 0,46%, 115.357 pontos

Dólar: - 0,42%, R$ 5,159

Vale (VALE3): + 0,89%

A Petrobras chega a subir 2% neste início de sessão, tendo como pano de fundo a alta do petróleo e anúncios de desinvestimentos feitos pela companhia. A Petrobras informou o início da fase não vinculante para a venda de toda sua participação de 20% na MP Gulf of Mexico, localizada no Texas e dona de campos offshore no Golfo do México. A PetroRio (PRIO3), que apresentou seu balanço do quarto trimestre na última noite também sobe mais de 2%.

O petróleo brent é negociado em alta de mais de 2%, acima de 95 dólares por barril. No radar dos traders de commodities seguem as tensões geopolíticas Leste Europeu, após a Otan acusar a Rússia nesta quarta de aumentar ar tropas na fronteira com a Ucrânia. A acusação ocorre um dia após a Rússia afirmar que teria dado início a desmobilização de suas tropas.

Petrobras (PETR3): + 4,37%

Petrobras (PETR4): + 3,38%

PetroRio (PRIO3): +1,17%

Outro destaque de alta são as ações do Carrefour que sobem mias de 4%, após a divulgação do balanço do quarto trimestre. A empresa teve crescimento anual de 3,7% em suas vendas brutas para R$ 22,8 bilhões, encerrando o período com líquido de R$ 766 milhões. O Assaí (ASAI3) dispara mais de 6%. O BTG, que apresentou resultado nesta manhã, é negociado em leve alta.

Carrefour (CRFB3): + 4,19%

Assaí (ASAI3): +6,49%

BTG Pactual (BPAC11): + 1,09%

Entre as maiores altas ainda estão os papéis da Eletrobras (ELET3/ELET6), que saltam mais de 2%, após o Tribunal de Contas da União dar aval a uma das etapas da privatização da companhia. Luiz Temporini, analista do BTG Pactual, acredita que o ativo ainda irá apresentar forte valorização, com o andamento do processo de desestatização. O preço-alvo do banco para o papel sugere mais de 90% de alta em relação ao do último fechamento.

Eletrobras (ELET3): + 2,14%

Eletrobras (ELET6): + 2,83%

Na ponta negativa, as WEG (WEGE3) lidera as perdas, com investidores reagindo aos números do quarto trimestre da empresa, divulgados nesta manhã.

Cenário externo

O tom é negativo no exterior, com investidores monitorando as tensões no Leste Europeu e dados de inflação e atividade econômica. A de Londres é o destaque negativo na Europa, após o Reino Unido registrar sua maior inflação desde 1992. O Índice de Preço ao Consumidor britânico subiu de 5,4% para 5,5% na comparação anual.

Nos Estados Unidos, os índices de ações operam queda, com investidores repercutindo dados de vendas do varejo e de produção industrial, que saíram acima do esperado. Por volta das 16h, ainda será divulgada a ata do Federal Reserve (Fed), que pode mexer com as expectativas de aperto de juros no país. Os rendimentos dos títulos americanos de dez anos caem nesta manhã, mas seguem acima dos 2%, próximo do maior patamar desde 2019.

S&P 500 (EUA): - 0,72%

Nasdaq (EUA): - 1,34%

Stoxx 600 (Europa): - 0,20%

FTSE100 (Reino Unido): - 0,36%