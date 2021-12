Ibovespa futuro sobe após decisão do Fed vir em linha com o esperado

O futuro opera em alta nesta quinta-feira, 16, dando sequência à alta da véspera e acompanhando o movimento no exterior. O futuro do principal índice da brasileira sobe 1,21%, aos 110.290 pontos por volta das 9h30. O dia é de alívio nos mercados globais após a decisão do Fed, o Banco Central americano, sair em linha com o esperado.

Na véspera, o Federal Reserve indicou que vai acelerar o processo de normalização da política monetária, encerrando a política de recompra de títulos (tapering) em março de 2022, abrindo caminho para alta na taxa de juro. A projeção é de três elevações para 2022, saindo do atual intervalo entre zero e 0,25% para o intervalo de 0,75% a 1%.

O comunicado foi considerado hawkish, mais contracionista, o que, em tese, é negativo para os mercados – especialmente os emergentes. A reação das bolsas, no entanto, é positiva pois havia um receio de que a decisão do Fed fosse ainda mais dura.

Dow Jones futuro: + 0,61%

S&P 500 futuro: + 0,68%

Nasdaq futuro: + 0,70%

Hoje o mercado aguarda as decisões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), às 9h45 de Brasília, e do Bank of England, às 10h. O consenso de mercado aponta para a manutenção da taxa de juro pelo BCE e dos programas de estímulos.

No campo político, a Câmara concluiu a votação da PEC dos Precatórios na noite de ontem, aprovando as mudanças feitas pelo Senado. Na sequência, a mudança vai à promulgação. A PEC deve abrir espaço fiscal para financiar o novo programa social do governo, o Auxílio Brasil.

“É um projeto ruim do ponto de vista fiscal, mas a aprovação é uma notícia positiva porque tira um nível relevante de incerteza, permitindo que o mercado consiga ter mais informações para tomada de decisão”, avalia Leonardo Paiva, economista do BTG Pactual, no programa Abertura de Mercado desta quinta-feira.