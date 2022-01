Bancos e Vale puxam queda do Ibovespa em dia de feriado nos EUA

O recua no pregão desta segunda-feira, 17, marcado pela menor liquidez devido ao feriado de Martin Luther King, nos Estados Unidos. A participação de estrangeiros supera 50% do volume de negócios da B3. Entre as com maior peso no índice, as da Vale (VALE3) e de grandes bancos, como Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4), contribuem para o movimento de queda. O dólar, por outro lado, reflete o apetite por risco no exterior e cai pelo quinto pregão consecutivo frente ao real.

Às 14h:

Ibovespa: - 0,42%, 106.476 pontos

Dólar futuro: - 0,24%, 5,540 reais

Itaú (ITUB4): - 0,43%

Vale (VALE3): - 0,70%

Dados da economia chinesa e injeção de estímulo monetário no país asiático estão entre os fatores que motivam o ambiente positivo no mercado internacional. Divulgado na última noite, o PIB da China cresceu 1,6% no quarto trimestre, superando o consenso de 1,1%. Outro indicador que saiu acima das projeções foi o de produção industrial, que aumentou em 4,3% no país, em dezembro, ante estimativas de 3,6%. Na China, os principais índices de ações fecharam em alta, transmitindo o bom humor para o Ocidente. Bolsas do Reino Unido e França subiram mais de 0,5%, na Europa.

FTSE 100 (Reino Unido): + 0,91%

CAC 40 (França): + 0,82%

Números de atividade econômica também superam as estimativas no Brasil, com o IBC-Br de novembro fechando em alta de 0,69%, acima das projeções de mercado, de 0,65%. O dado, medido pelo Banco Central, é popularmente conhecido como "prévia do PIB". Economistas, no entanto, seguem cautelosos com o ritmo da economia brasileira. "Devemos ver dados melhores de atividade na margem, muito por conta do baixo valor já observado, mas ainda não projetamos retomada robusta", comenta em nota André Perfeito, economista-chefe da Necton.

No radar dos economistas ainda está o IGP-10, que indicou uma inflação acima do esperado para o mês de janeiro, fincando em 1,8%. A expectativa era de queda de 0,5%. O boletim Focus divulgado nesta manhã mostrou que o mercado segue pessimista sobre os efeitos inflacionários. Para 2022, a projeção para o IPCA saiu de 5,03% para 5,09% e de 3,36% para 3,40%, para 2023. As perspectivas para a , porém, se mantiveram inalteradas.

O menor pessimismo sobre o aperto monetário do Banco Central reflete na , com os juros futuros operando próximos da estabilidade. Sem o motor que impulsionou as ações dos grandes bancos nos primeiros pregões do ano, as quedas do setor superam 1%.

Santander (SANB11): - 1,82%

Banco do Brasil (BBAS3): - 0,23%

A maior valorização do Ibovespa, no entanto, estão com as ações da Cielo (CIEL3), que chegam a subir mais de 4%. A forte alta ocorre após a empresa reportar crescimento de 3% nas vendas do varejo para o mês de dezembro. Sem considerar os efeitos inflacionários, o crescimento nominal das vendas foi de 14,6% em relação a dezembro de 2020.

Cielo (CIEL3): + 4,46%

Na ponta negativa, além dos bancos, papéis de empresas de commodities são o grande destaque. Entre as maiores quedas, a BRF (BRFS3) cai mais de 3%, tendo no radar a assembleia de acionistas para definir sobre a emissão de 325 milhões de ações ordinárias. Caso aprovada, a oferta abrirá espaço para Marcos Molina, controlador da Marfrig (MRFG3) aumentar sua participação na companhia para mais de 50%. O empresário tem, atualmente, 21% da BRF. Marfrig, JBS (JBSS3) e Minerva (BEEF3) também operam em queda.

BRF (BRFS3): - 2,59%

Marfrig (MRFG3): - 0,64%

JBS (JBSS3): - 1,20%

Minerva (BEEF3): - 2,82%

Ainda no campo das commodities, siderúrgicas caem mais de 2%, após o minério de ferro fechar no menor patamar em uma semana, na China.

CSN (CSNA3): - 2,26%

Gerdau (GGBR4): - 0,88%

Usiminas (USIM5): - 2,19%