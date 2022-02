Ibovespa segue queda no exterior com tensão na Ucrânia

EMBR3) VAI CRIAR AERONAVE SUSTENTÁVEL, RESULTADOS DA TOTVS (TOTS3) E KEPLER WEBER (KEPL3)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/vf2KdAHkkWU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

hoje: o principal índice da B3 recua nos primeiros negócios desta quinta-feira, 17, refletindo a maior cautela nos mercados globais, receosos com os possíveis desfechos da entre Rússia e Ucrânia. Segundo o jornal The Guardian, separatistas apoiados pela Rússia abriram fogo no leste da Ucrânia e atingiram uma escola. Nesta manhã, a agência russa Sputinik News noticiou que tropas ucranianas teriam violado o cessar-fogo ao dispararem morteiros e granadas em Lugansk, região ucraniana com maior apoio de separatistas.

Às 10h25:

Ibovespa: - 0,21%, 114.945 pontos

A video taken from inside the targeted kindergarten building. pic.twitter.com/hCpOoWCkhA — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 17, 2022

Violação do cessar-fogo: forças armadas ucranianas disparam morteiros e granadas em Luganskhttps://t.co/kAygAzmrFK pic.twitter.com/peY1ZOjTtn — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) February 17, 2022

A escalada de tensões tem aumentado a aversão ao risco entre investidores e derrubado bolsas do mundo inteiro. No Brasil, a maior pressão negativo vem das da Vale, que caem cerca de 2%, após o minério de ferro cair pelo quarto dia seguido, na China. A queda ocorreu, segundo a Reuters, após reguladores chineses se encontrarem com traders de commodities pela segunda vez na semana para analisar estoques e negociações recentes envolvendo o minério. A mineradora lidera as perdas do Ibovespa junto com siderúrgicas, também prejudicadas pela depreciação da commodity.

Vale (VALE3): - 1,91%

Gerdau (GGBR4): - 1,93%

Usiminas (USIM5): - 1,61%

Onde em 2022? Faça o teste e descubra se você está preparado para encontrar as melhores oportunidades de investimento do ano!

O movimento é parcialmente atenuado pelos setores de tecnologia e varejo, que figuram entre as maiores altas. A Natura lidera os ganhos do Ibovespa, enquanto a Totvs avança mais de 3%, após a empresa divulgar seu resultado do quarto trimestre. A Totvs teve 120,3 milhões de reais de líquido no período, representando crescimento anual de 25%. O número também superou o consenso da Bloomberg, de 112,3 milhões de reais de lucro. A receita cresceu 34% para 920,7 milhões de reais.

Natura (NTCO3): + 5,28%

Totvs (TOTS3): + 3,84%

Outra ação que reage positivamente ao balanço do quarto trimestre é a da EDP Energias do Brasil (ENBR3). A empresa teve 1,34 bilhões de reais em Ebitda, representando 4% de queda na comparação anual. A receita ficou em 4,67 bilhões de reais.

EDP Brasil (ENBR3): + 2,85%