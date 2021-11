Ibovespa tem pregão volátil com investidores de olho no cenário fiscal

Após abrir a quarta-feira, 17, em alta de quase 1%, o perdeu força e opera entre perdas e ganhos. Às 12h, o principal índice da B3 recua 0,44%, aos 103.947 pontos, com investidores temerosos com o risco fiscal. Vale lembrar que o dia é marcado pelo vencimento de sobre o índice, o que aumenta a volatilidade no mercado.

Na , o foco volta a ser o cenário interno. Após o governo driblar o teto de gastos para acomodar o pagamento do Auxílio Brasil dentro da PEC dos Precatórios, o objetivo agora é incluir mais um gasto no texto da proposta: o aumento no salário dos servidores federais.

De olho nas eleições de 2022, o presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem que pretende realizar o reajuste com uma parte da folga fiscal gerada pela aprovação da PEC -- que será votada no Senado nesta semana. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, cedeu às pressões do presidente e deve trabalhar para incluir o reajuste nas contas.

“Isso renova a preocupação com a questão fiscal porque não se sabe como o País vai pagar essa conta no futuro. A consequência é um investidor mais avesso ao risco, que acaba preferindo em dólar e em do que olhar para o mundo de ”, afirmou Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de e derivativos do BTG Pactual digital, no programa Abertura de Mercado desta quarta-feira.

Reagindo à piora no cenário local, o dólar comercial caminha para mais um dia de ganhos contra o real. Às 12h, a moeda americana avança 0,11%, a 5,506 reais.

Os efeitos da manobra podem ser sentidos na taxa de juros. Para Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, o aceno político aos servidores é uma péssima sinalização e aumenta as apostas de que o Banco Central realize um ajuste ainda mais duro na , subindo a taxa básica de juros em 2 pontos percentuais (ou 200 basis-points) na reunião de dezembro.

“Acreditamos que o juro deverá ter duas elevações de 200 bps nas próximas duas reuniões, com mais uma de 150bps na seguinte, finalizando o ciclo de alta em 13,25%”, afirma Sanchez em nota.

No exterior, os índices americanos operam em queda, com o temor com a inflação se sobrepondo ao otimismo com a divulgação dos últimos balanços do terceiro trimestre. Na véspera, as vendas do varejo surpreenderam para cima, reforçando o temor de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) pode adotar uma política monetária mais rígida nos próximos meses. Às 12h, o Dow Jones cai 0,31%, o S&P 500 tem queda de 0,22% e o Nasdaq recua 0,16%

Destaques de ações

Entre os principais destaques negativos da bolsa nesta quarta-feira, estão as ações da Eletrobras (ELET3/ELET6), que recuam 4,46% e 4,2%, respectivamente.

Os investidores penalizam os papéis após a companhia apresentar seu resultado do terceiro trimestre de 2021, em que o líquido foi 66% menor na comparação anual. O principal problema, no entanto, foi o aumento de quase 9 bilhões de reais em provisões para empréstimos compulsórios -- o valor total das provisões atingiu 9,4 bilhões de reais neste trimestre.

Com a deterioração do cenário fiscal, os papéis de tecnologia, que são prejudicados por taxas de juros mais altas, também sofrem. Locaweb (LWSA3) lidera as perdas do Ibovespa caindo 5,28%, seguida por Banco Pan (BPAN4) e Inter (BIDI11/BIDI4), que recuam em torno de 5%.

Na ponta positiva do índice, as ações da Azul (AZUL4) lideram os ganhos com alta de 1,48%. A maior contribuição positiva, no entanto, vem das ações da Vale (VALE3), que sobem 0,81% na esteira da alta de 1,16% do minério de ferro sobe 1,16% no porto de Qingdao, para 91,04 dólares a tonelada.