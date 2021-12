Ibovespa futuro recua em linha com tendência negativa do exterior

A última sexta-feira do ano com pregão no mercado brasileiro começa com o futuro em baixa, acompanhando o mercado externo, onde a tendência é negativa após uma semana de decisões de aperto monetário pelos Bancos Centrais dos países desenvolvidos.

Ibovespa : - 0,58%, aos 109.292 pontos.

O Federal Reserve (Fed), banco central americano, informou na quarta-feira que irá encerrar em março o chamado tapering, como é chamado o processo de redução da injeção de estímulos via compra de títulos. A medida abre espaço para uma elevação na taxa básica de juros americana, estacionada no intervalo entre 0% e 0,25% desde o início da pandemia.

No dia seguinte, o Banco Central da Inglaterra (BoE) decidiu subir a taxa básica de juros em 0,15 ponto percentual, de 0,10% para 0,25%. O último a informar sua decisão foi o Banco do Japão (BoJ), que manteve a taxa de juros a curto prazo em -0,1%, mas informou que a partir de abril reduzirá as compras de papéis comerciais e títulos corporativos.

As decisões retiram liquidez do mercado internacional, levando os investidores a buscarem menos arriscadas de investimentos. Nesse cenário, saem prejudicadas as bolsas do mundo todo, em especial a de países emergentes. Nos Estados Unidos, os futuros dos principais índices operam em queda.

Dow Jones futuro : - 0,09%

S&P 500 futuro : - 0,27%

Nasdaq futuro : - 0,70%

Destaques corporativos

Os papéis da BRF (BRFS3) prometem ser o grande destaque do último pregão da semana. Na noite de ontem, a empresa de alimentos informou ao mercado que pretende realizar uma oferta subsequente de (follow-on).

A operação pretende captar mais de 6 bilhões de reais, com a emissão de até 325 milhões de ações (6,630 bilhões de reais ao de fechamento de quinta-feira), em operação que ainda precisa ser aprovada pelos acionistas. A oferta será discutida em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) no próximo dia 17 de janeiro.

Outra notícia envolve o Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) e o Assaí (ASAI3), que comunicaram que os conselhos de administração das duas companhias aprovaram os termos do acordo pelo qual a rede de "atacarejo" adquire os direitos de exploração de até 70 unidades que estão atualmente ocupadas pela bandeira Extra Hiper, por 5,2 bilhões de reais.