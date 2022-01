Commodities mantêm Ibovespa estável em dia negativo no exterior

O opera próximo da estabilidade nesta terça-feira, 18. De um lado, a alta das commodities impulsiona as maiores empresas do índice, de outro, a preocupação global sobre a condução da política monetária americana pressiona negativamente. A aversão ao risco predomina no exterior, com bolsas de valores no vermelho, enquanto o dólar se valoriza frente a moedas do mundo todo.

Às 11h10:

Ibovespa: + 0,13%, 106.512 pontos

Dólar: + 0,13%, 5,534 reais

S&P 500 futuro (EUA): - 0,91%

Nasdaq futuro (EUA): - 1,44%

Os temores sobre os próximos passos do Federal Reserve impulsionam as taxas de juros futuras nos Estados Unidos, nesta volta de feriado em Wall Street. O rendimento dos títulos de 10 anos chegou ao pico de dois anos, nesta manhã. Seu efeito tem sido devastador sobre as de empresas de tecnologia, que costumam precificar estimativas de crescimento mais expressivas. O índice Nasdaq, com grande concentração das big techs, tem o pior desempenho do mercado de futuros americano.

Efeito semelhante ocorre na B3, com ações de crescimento entre as maiores quedas do Ibovespa.

Locaweb (LWSA3): - 4,78%

Inter (BIDI11): - 4,80%

Petz (PETZ3): - 1,80%

O que alivia as perdas do principal índice da B3 em relação às bolsas internacionais é sua concentração em ações ligadas a commodities. O principal destaque vem do setor de petróleo, que se beneficia da alta do do barril, que bateu seu maior nível desde 2014. A valorização ocorre em meio a tensões no Oriente Médio, após um ataque fatal na capital dos Emirados Árabes, Abu Dhabi.

PetroRio (PRIO3): + 3,24%

3R (RRRP3): + 1,78%

Petrobras (PETR4): + 0,86%

A maior contribuição positiva, porém, vem das ações da Vale, que têm a maior participação no índice, com cerca de 16% do Ibovespa. A mineradora se valoriza nesta terça, refletindo a alta do minério de ferro na China. Siderúrgicas também acompanham a apreciação do metal.

Vale (VALE3): + 1,23%

Gerdau (GGBR4): + 2,31%

CSN (CSNA3): + 1,91%

Outro setor importante na composição do Ibovespa, os grandes bancos operam em leve alta.

Embora as principais ações do Ibovespa impeça uma queda ainda maior, o pessimismo internacional pega em cheio o restante da , com a grande maioria dos papéis operando no negativo

Além das ações de crescimento, o setor de frigoríficos é destaque de queda. Com o pior desempenho do setor, a BRF (BRFS3) desaba mais de 4%, após ser aprovada a oferta de ações que pode abrir espaço para o atual controlador da Marfrig, Marcos Molina, assumir também o controle da BRF.

BRF (BRFS3): - 3,43%

Minerva (BEEF3): - 1,29%

JBS (JBSS3): - 0,95%