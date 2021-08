Contrariando NY, Ibovespa futuro avança antes de ata do Fed; dólar sobe

O futuro opera em alta nesta quarta-feira, 18, na contramão do movimento registrado no exterior. O mercado internacional opera em tom de cautela, com investidores à espera de que a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano) dê pistas sobre o início da retirada de estímulos monetários adotados na pandemia.

Por aqui, o Ibovespa futuro registra alta de 0,43%, aos 118.658 pontos às 9h15. O índice pode buscar recuperação frente aos primeiros pregões da semana, em que já acumula perdas de 2,71%. Vale lembrar que hoje é dia de vencimento de sobre o Ibovespa, o que pode aumentar a volatilidade sobre o índice.

No exterior, os índices futuros americanos operam em queda. Desde que os últimos dados oficiais do mercado de trabalho americano mostraram uma recuperação mais forte do que a esperada, membros do Fed vem sinalizando a necessidade de reduzir a injeção de liquidez de cerca de 120 bilhões de dólares mensais na economia.

“[Caso a ata apresente] uma discussão mais detalhada sobre o ritmo e a composição das compras na reunião de julho, serão mais indícios de que o Fed está se aproximando de anunciar a redução de estímulos”, avaliam analistas do banco ING em relatório.

A expectativa do banco europeu e de parcela do mercado é de que o presidente do Fed, Jerome Powell, apresente mais informações sobre a retirada de estímulos no Simpósio de Jackson Hole, no fim do mês, com o processo tendo início já em outubro. A ata está prevista para às 15h.

O dólar comercial acompanha o clima de cautela do exterior e se valoriza contra o real. Às 9h15, a moeda americana sobe 0,13%, negociada a 5,27 reais.