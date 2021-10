Ibovespa cai mais de 1% com PIB chinês e inflação preocupando mercados

O abre a semana em queda e recua 1,41% às 11h desta segunda-feira, 18, aos 113.028 pontos. O índice acompanha a atmosfera negativa no exterior após a divulgação de dados decepcionantes da China e de novas preocupações com o avanço da inflação global.

Em linha com o cenário menos favorável ao risco no exterior, o dólar comercial volta a avançar com força contra o real. A moeda americana sobe 1,38%, e é negociada a 5,53 reais.

Os índices futuros americanos e as bolsas europeias operam em queda acompanhando a baixa no mercado asiático depois de dados mostrarem crescimento mais lento do que o esperado na economia chinesa no terceiro trimestre.

O PIB da China cresceu 4,9% no último trimestre na comparação anual, enquanto estimativas apontavam para uma expansão de 5%. O ritmo da economia chinesa foi afetado pela energética que assola o país, somada a preocupações com o endividado setor imobiliário -- questão levantada pelo superendividamento da Evergrande.

Os números mais fracos da China pesaram sobre o minério de ferro, que fechou em queda na China, pressionando as da Vale (VALE3) e siderúrgicas neste pregão. A mineradora recua 1,51% e ajuda a puxar o Ibovespa para baixo, uma vez que é a ação com maior peso do índice. Siderúrgicas como CSN (CSNA3) e Usiminas (USIM5) recuam mais de 3%, entre as maiores quedas do dia.

No front inflacionário, a principal preocupação é a alta do petróleo -- o Brent, referência para os papéis da Petrobras (PETR3/PETR4), já é negociado acima da marca de 85 dólares por barril.

“A alta da commodity vai gerar mais custo de matéria-prima, levando a um aumento de na ponta para o consumidor. Isso aprofunda o ciclo de aumento da inflação e elevação de juros para conter o aumento de preços. E esse ciclo preocupa o mercado, que responde negativamente”, afirmou Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de e derivativos do BTG Pactual digital, na Abertura de Mercado desta segunda-feira.

A preocupação inflacionária também segue forte no Brasil. O boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta manhã, mostra que o mercado financeiro voltou a piorar as estimativas para a inflação e para o PIB.

A estimativa para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, inflação oficial do país) saltou de 8,59% para 8,69% em 2021 e de 4,17% para 4,18% em 2022. As projeções estão acima das respectivas metas de inflação para ambos os anos -- 3,75% para 2021 e 3,50% para 2022.

No caso dos números para o PIB, os economistas rebaixaram o crescimento do PIB em 2021 de 5,04% para 5,01%. Para o próximo ano, a projeção caiu de 5,04% para 5,01%.

Destaques da

O principal destaque da bolsa nesta segunda-feira são as ações das Lojas Americanas (LAME4), que disparam 11,68% após a companhia anunciar que está avaliando, em conjunto com a Americanas (AMER3), uma possível fusão dos negócios antes da listagem do grupo na Nasdaq, bolsa americana de tecnologia. AMER3 tem alta mais modesta, e avança 0,91%.

Outro papel de destaque no campo positivo do índice são os da PetroRio (PRIO3), que avançam 1,88% e ficam entre as poucas ações a operar em alta no dia. Os papéis acompanham a alta do petróleo no mercado internacional. Já a Petrobras (PETR3/PETR4) recua em torno de 0,5%, sem conseguir acompanhar a alta da commodity por conta da pressão interna pelo controle de preços dos combustíveis.

No campo negativo, a EzTec (EZTC3) fica com a lanterna do índice, caindo 5,35% após apresentar sua prévia operacional do terceiro trimestre. Os dados mostraram queda de 25% no volume de vendas líquidas em relação ao mesmo período do ano passado, para 255 milhões de reais. A redução do volume de vendas ocorre em linha com as prévias apresentadas na semana passada por outras empresas do setor, como Cyrela e Direcional.