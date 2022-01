Ibovespa sobe com exterior e supera 108 mil pontos pela 1ª vez no ano

O sobe nesta quarta-feira, 19, chegando a superar os 108.000 pontos pela primeira vez desde que a marca foi perdida, em dezembro. O movimento acompanha as bolsas internacionais, que se recuperam das fortes perdas impulsionadas por preocupações sobre a política monetária do Federal Reserve. Em Wall Street, o índice Nasdaq é destaque de alta, após sua maior queda desde setembro.

Às 11h35:

Ibovespa: + 1,47%, 108.233 pontos

Nasdaq (EUA): + 0,69

de tecnologia também lideram as altas no mercado brasileiro. Uma das principais representantes do setor no Ibovespa, a Locaweb (LWSA3) dispara mais de 5% nesta manhã. Já a Sinqia (SQIA3) lidera as altas do Índice Small Caps. Além do ambiente positivo para as techs, a disparada da Sinqia ocorre após a empresa anunciar a compra da LOTE45, de software para gestão de fundos.

Locaweb (LWSA3): + 8,21%

Sinqia (SQIA3): + 11,42%

Totvs (TOTS3): + 4,51%

A recuperação ainda abrange os setores de varejo e construção, que, assim como o de tecnologia, têm sido mais penalizados pelo aperto monetário. A Cury (CURY3), que apresentou sua prévia operacional do quarto trimestre na última noite, sobe mais de 5%. A empresa registrou 788 milhões de reais em volume geral de vendas (VGV) em lançamentos, no período. No ano, os lançamentos bateram 2,8 bilhões de reais, estabelecendo um novo recorde para a companhia. O número foi 80,8% superior ao de 2020. As vendas líquidas subiram 90,7%. A Cyrela (CYRE3), com participação de mais de 30% na Cury, acompanha a alta.

Americanas (AMER3): 7,42%

Cury (CURY3): + 5,75%

Cyrela (CYRE3): 5,76%

MRV (MRVE3): + 3,81%

Entre as gigantes do Ibovespa, a Vale (VALE3) volta a ter a maior contribuição para a alta do índice, subindo mais de 2%, após a disparada do minério de ferro na China. A commodity se valorizou mais 5%, nesta madrugada, em meio a expectativas de estímulos monetários no país, que vem mantendo sua inflação sob controle.

Vale (VALE3): + 2,68%

Outra commodity que segue em alta é o petróleo. Nesta terça, o petróleo brent chegou a superar 89 dólares por barril, estabelecendo uma nova máxima desde 2014. A apreciação volta a impulsionar as ações da Petrobras (PETR3/PETR4). Além de perspectivas favoráveis à demanda, tensões geopolíticas envolvendo Rússia e o Oriente Médio tem pressionado o do petróleo para cima.

De fora do Ibovespa, a PetroRecôncavo (RECV3) é a ação que mais sobe entre as petroleiras brasileiras. A companhia apresentou aumento de produção trimestral de 11,40%, em prévia de dezembro divulgada na noite anterior. Em relação ao mês de novembro, o crescimento foi de 39,6%. No período, a companhia concluiu as aquisições de 12 campos do Polo Remanso e 9 do Polo Miranga, que eram da Petrobras.

Petrobras (PETR4): +1,74%

PetroRio (PRIO3): + 1,30%

3R (RRRP3): + 3,34%

PetroRecôncavo (RECV3): + 3,49%