Ibovespa sobe para máxima do ano e supera 109 mil pontos

O avança nesta quinta-feira, 20, estabelecendo novas máximas no ano. A alta ocorre em linha com o mercado americano, que se recupera das últimas perdas provocadas pela expectativa de elevação de juros no país. O índice Nasdaq, mas sensível às políticas do Federal Reserve (Fed), tem o melhor desempenho no entre os principais de Wall Street.

Às 13h30:

Ibovespa: + 1,24%, 109.357 pontos

Nasdaq (EUA): + 1,81%

S&P 500 (EUA): + 1,20%

A queda dos juros futuros nos Estados Unidos explica parte do bom humor no exterior. Nesta quinta, o rendimento dos títulos de 10 anos recua, após tocar a máxima em mais de dois anos. A mínima do dia foi tocada após a divulgação dos pedidos de seguro desemprego americanos. Foram registrados 286.000, 55.000 acima do número da semana passada e 76.000 além do esperado. O aumento de demissões ocorre em meio à disparada de casos da variante Ômicron do coronavírus no país, indicando a necessidade de maior cautela no aperto monetário do Fed. Os juros futuros de curto e médio prazo também apresentam maior fraqueza, no Brasil.

O ambiente, favorável aos ativos de risco, beneficia ainda mais de crescimento, como tipicamente são as de tecnologia. Na brasileira, representantes do setor figuram entre as maiores altas do dia.

Com alta de mais de 9%, a fintech Méliuz (CASH3) é uma delas. Além do cenário macro, no radar, ainda estão os números da prévia operacional de sua concorrente Dotz (DOTZ3). Na noite anterior, a companhia apresentou crescimento de quatro vezes em downloads de sua conta digital e de duas vezes a quantidade de cadastros. As ações da companhia chegaram a subir mais de 6%, pela manhã.

Méliuz (CASH3): + 9,02%

Dotz (DOTZ3): + 1,33%

Banco Inter (BIDI11): + 13,87%

O alívio sobre as taxas de juros também ajuda a impulsionar ações do setor de varejo, que vêm de duras perdas desde o ano passado. Via (VIIA3), Soma (SOMA3), Petz (PETZ3) e Magazine Luiza (MGLU3) estão entre os maiores ganhos.

Via (VIIA3): + 6,25%

Soma (SOMA3): + 6,13%

Petz (PETZ3): + 10,05%

Magazine Luiza (MGLU3): + 6,02%

Outro destaque desta manhã são as ações da JHSF (JHSF3), que avançam, refletindo sua prévia do quarto trimestre. Líder no setor de alta renda, empresa apresentou 340,2 milhões de reais em vendas contratadas no último trimestre em sua frente de incorporação. O resultado foi 28,9% superior ao de 2020. Na parte de shoppings, a JHSF registrou crescimento de 25,2% nas vendas no trimestre, encerrando o ano com vendas 22,5% maiores que em 2019, antes da pandemia.

"A JHSF apresentou ótimos resultados no segmento de shopping centers, refletindo novamente o desempenho superior dos varejistas de luxo", afirmam analistas do BTG Pactual em relatório.

JHSF (JHSF3): + 5,46%

As construtoras de moradias populares Direcional (DIRR3) e Tenda (TEND3) também são negociadas em alta, após divulgarem suas respectivas prévias operacionais. Segundo o BTG, os números da Direcional foram "sólidos", principalmente os da subsidiária Riva, que se tornou "definitivamente uma realidade". No ano, os lançamentos da Riva cresceram 325% em valor geral de vendas (VGV) e as vendas líquidas, 175%.

Direcional (DIRR3): + 5,20%

Tenda (TEND3): + 6,88%