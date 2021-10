Ibovespa futuro cai com mercado ainda preocupado com risco fiscal

O futuro abre a quarta-feira, 20, em queda de 0,14% às 9h05, aos 111.755 pontos, com investidores ainda preocupados com o equilíbrio fiscal do Brasil. Já o dólar comercial passa por correção após forte alta e cai 0,17%, a 5,58 reais.

Na véspera, a caiu 3,3% e o dólar disparou ao maior nível desde abril após a notícia de que parte do Auxílio Brasil, novo programa social do governo, seria pago fora do teto de gastos. Se fosse aprovado desta forma, o valor ‘extrateto’ ficaria em torno de 30 bilhões de reais.

Após a repercussão negativa, o Ministério da Cidadania cancelou o evento de lançamento do Auxílio Brasil, mas as preocupações continuam impactando a bolsa.

“Com o aumento da preocupação com saúde financeira do País, investidores vendem e direcionam suas compras para dólares e juros”, afirmou Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de e derivativos do BTG Pactual digital, na Abertura de Mercado desta quarta-feira.

A curva de juros, a propósito, já começa a precificar uma alta de 1,25 ponto percentual da taxa básica de juros da economia, a , para responder a um cenário com maior risco.

Reforçando os temores, o diretor de Política Econômica do Banco Central, Fabio Kanczuk, admitiu na tarde de ontem que o BC pode adotar uma política monetária mais contracionista (com juros mais altos) caso a questão fiscal piore no Brasil. A próxima reunião do Copom será na próxima semana, com a decisão de juros sendo divulgada na quarta-feira.

Investidores também ficam de olho no relatório final da CPI da Covid, que será apresentado hoje. O documento deve pedir o indiciamento de pessoas supostamente envolvidas em crimes na gestão da pandemia de covid-19, inclusive do presidente Jair Bolsonaro. A votação está prevista para a próxima terça-feira, 26.

No campo das ações, as atenções do mercado estarão voltadas para a Petrobras (PETR3/PETR4), que divulga, nesta quarta-feira, seu relatório de produção e vendas do terceiro trimestre de 2021 após o fechamento dos mercados. O balanço completo da estatal será divulgado dia 28 de outubro.

No exterior, as bolsas internacionais operam em alta, com os bons resultados da temporada de balanços nos Estados Unidos amenizando os temores de estagflação -- movimento que combina inflação alta com crescimento estagnado.

Um dos destaques da noite de ontem foi o balanço da Netflix, que surpreendeu o mercado com um 83% maior no terceiro trimestre de 2021, que chegou a 1,44 bilhão de dólares. O valor corresponde a 3,19 dólares por ação, bem acima dos 2,56 dólares esperados.

Para hoje, o destaque deve ficar com os papéis da Tesla, montadora comandada por Elon Musk, que irá anunciar os resultados de um trimestre marcado por seu maior recorde de vendas.