Ibovespa aprofunda perdas para mais de 2% com avanço da Ômicron

A semana do Natal começa com fortes quedas no mercado internacional, que puxam o para baixo. Vale lembrar que a liquidez nos mercados costuma ser menor antes das festas de final de ano, o que pode aumentar a cautela nas bolsas.

No exterior, as preocupações com a variante Ômicron do coronavírus voltam aos holofotes, principalmente na Europa após a Holanda anunciar um novo lockdown no país até meados de janeiro para conter a doença. Os principais índices da Europa operam em queda, assim como os índices americanos.

Às 14h15:

Ibovespa : - 2,32%, aos 104.710 pontos;

Dólar comercial : + 0,70%, a 5,725 reais;

Dow Jones (EUA) : - 1,73%;

S&P 500 (EUA) : - 1,59%;

Nasdaq (EUA) : - 1,61%;

Stoxx 600 (Europa) : - 1,38%.

A Ômicron está se espalhando rapidamente e a Organização Mundial da Saúde (OMS) avalia que é provável que a variante ultrapasse a Delta em número de casos. A variante já está presente em 89 países segundo apuração da Organização.

Um dos mercados mais afetados pelo temor com a Ômicron é o do petróleo, que desaba mais de 5%. Os investidores temem que novos lockdowns e fechamentos de fronteiras afetem a demanda pela commodity, uma das principais prejudicadas no auge da em 2020.

Petróleo WTI (EUA) : - 5,77%;

Petróleo Brent : - 4,83%.

Nos Estados Unidos, uma crise política também ajuda a derrubar as bolsas. O senador democrata Joe Manchin rejeitou na noite de ontem o pacote de reformas sociais e sustentáveis de cerca de 2 trilhões de dólares do presidente Joe Biden. A turbulência na agenda econômica dos EUA derruba o dólar ao redor do mundo mas, no Brasil, a moeda continua se valorizando frente ao real.

Uma das possíveis causas para o desempenho atual da moeda é uma nova ameaça ao cenário fiscal brasileiro. Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o grupo de sustentação de Jair Bolsonaro no Congresso, o centrão, quer aumentar o pagamento do Auxílio Brasil de 400 reais para 600 reais para levantar a popularidade do presidente. A medida é encarada como saída para aumentar as chances de Bolsonaro na corrida eleitoral de 2022.

Destaques da

A queda do petróleo impacta diretamente os papéis das petroleiras, colocando a PetroRio entre as maiores quedas do dia. As da Petrobras também recuam.

PetroRio (PRIO3) : - 6,80%;

Petrobras (PETR3) : - 2,66%;

Petrobras (PETR4) : - 3,76%.

Já as ações relacionadas ao setor aéreo e de turismo dominam as maiores baixas do índice. A maior preocupação é que ocorra um novo fechamento de fronteiras que volte a paralisar essas empresas. CVC teve baixa de 6,9% na mínima, enquanto Gol cai até 5,4% e Azulregistrou queda de até 5,7%.

CVC (CVCB3) : - 3,58%;

Embraer (EMBR3) : - 4,22%;

Azul (AZUL4) : - 4,72%;

Gol (GOLL4) : - 3,80%.

A Vale e as siderúrgicas também são destaques do dia – apesar da alta do minério de ferro no mercado internacional. A commodity subiu 3,27% no porto de Qingdao, após o governo chinês cortar a taxa referencial de juros de 3,85% para 3,80%.

CSN (CSNA3) : - 6,48%;

Usiminas (USIM5) : - 5,15%;

Gerdau (GGBR4) : - 5,72%;

Vale (VALE3) : - 1,47%.

Na ponta positiva, as exportadoras do ramo de frigoríficos se beneficiam da alta do dólar e ficam entre as poucas altas do dia. Vale lembrar que, no último pregão, os papéis da BRF já dispararam mais de 5% com o anúncio de um follow-on que pretende levantar em torno de 6 bilhões de reais para a empresa.

Minerva (BEEF3) : + 1,82%;

JBS (JBSS3) : + 1,70%;

BRF (BRFS3) : - 0,33%.

