Ibovespa sobe na contramão do exterior e caminha para 2ª semana de alta

O sobe nesta sexta-feira, 21, voltando a resistir ao cenário externo negativo. No exterior, o mau humor predomina em meio a temores sobre elevação de juros nos Estados Unidos e resultados do quarto trimestre. A menos de uma semana da primeira reunião de política monetária do Federal Reserve, o o Dow Jones recua pelo quinto dia seguido e o S&P 500 e o Nasdaq, pelo quarto.

Às 11h50:

Ibovespa: + 0,45%, 109.585 pontos

Dólar: + 0,16%, 5,425 reais

S&P 500 (EUA): - 0,33%

Nasdaq (EUA): - 0,42%

O principal índice da B3, por outro lado, caminha para sua segunda semana seguida de alta, apesar do mercado internacional. Parte do movimento foi embalado pelas da Vale (VALE3), que tem surfado na valorização do minério de ferro, na China. Nesta sexta, porém, os papéis da mineradora apresentam alguma fraqueza, após já ter subido mais de 10% no ano.

Vale (VALE3): - 0,61%

Declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a independência do BC e uma possível aliança com setores mais à direita também contribuem para o melhor desempenho do mercado brasileiro nesta semana.

Ações de varejistas, que amargaram duras perdas nos últimos meses, dão continuidade ao movimento de recuperação, com altas que chegam a superar 5%. Via (VIIA3), Magazine Luiza (MGLU3), Americanas (AMER3) e Natura (NTCO3) figuram entre as maiores altas do Ibovespa.

Via (VIIA3): + 5,23%

Magazine Luiza (MGLU3): + 4,21%

Americanas (AMER3): + 3,19%

Natura (NTCO3): + 4,64%

O setor financeiro, com maior representação no índice, contribui positivamente, com B3 e grandes bancos operando em alta.

B3 (B3SA3): + 2,26%

Itaú (ITUB4): + 0,64%

Santander (SANB11): + 1,12%

Bradesco (BBDC4): + 0,62%

Na ponta oposta, ações ligadas a commodities caem mais de 1%. Petroleiras seguem a desvalorização do petróleo no exterior, que se distancia das máximas em sete anos. Siderúrgicas e frigoríficos também recuam.

BRF (BRFS3): - 2,14%

Gerdau (GGBR4): - 2,06%

PetroRio (PRIO3): - 1,86%

Klabin (KLBN11): - 1,52%

Entre os destaques do mercado americano estão as ações da Netflix, desabam 21%, na Nasdaq. A reação teve início ainda na última noite, depois que a empresa apresentou desaceleração em número de assinaturas, no balanço do quarto trimestre.