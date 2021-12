Vale e siderúrgicas puxam alta do Ibovespa; Embraer dispara 16%

O opera em alta nesta terça-feira, 21, em ritmo de recuperação após forte queda no pregão da véspera – o principal índice da B3 afundou 2% com o avanço das preocupações com a variante Ômicron derrubando os mercados internacionais.

A disseminação da nova cepa continua no radar, mas a ausência de novas notícias negativas permite que o dia seja de recuperação nas bolsas do exterior. Vale lembrar que a semana é de baixa liquidez nos mercados antes dos feriados de Natal e Ano Novo.

Às 11h30:

Ibovespa : + 0,21%, aos 105.241 pontos;

Dólar comercial : + 0,11%, a 5,749 reais;

Dow Jones futuro (EUA) : + 0,80%;

S&P 500 futuro (EUA) : + 0,81%;

Nasdaq futuro (EUA) : + 0,93%;

Stoxx 600 (Europa) : +1,19%.

Por aqui, o rali do minério de ferro ajuda a dar o tom positivo da . A commodity subiu 2,59% no porto de Qingdao, na China, e os futuros do minério em Singapura já avançam 50% em apenas seis semanas. A alta se deve ao aumento da produção de siderúrgicas chinesas, que tiveram que cortar consideravelmente seus volumes no início do ano.

A consequência é um dia de alta para as ligadas à commodity, como a Vale, que é o papel com maior representação na carteira teórica do Ibovespa. Dia positivo também para as siderúrgicas, que se recuperam do pregão de fortes perdas na véspera. O destaque fica com a CSN, que sobe mais de 4% após cair quase 7% ontem.

CSN (CSNA3) : + 3,16%;

Usiminas (USIM5) : + 2,52%;

Gerdau (GGBR4) : + 2,16%;

Vale (VALE3) : + 1,99%.

Ainda no mercado de commodities, o petróleo se recupera após afundar mais de 4% na véspera. Nesta terça, o futuro do petróleo Brent e do WTI avançam cerca de 1,5%, impulsionando as ações das petroleiras. A PetroRio, que recuou quase 6% ontem, fica hoje entre as maiores altas do pregão.

PetroRio (PRIO3) : + 1,41%;

Petrobras (PETR3) : + 1,59%;

Petrobras (PETR4) : + 1,35%.

O maior destaque de alta, no entanto, fica com os papéis da Embraer. A empresa aérea anunciou a fusão de sua subsidiária produtora de aeronaves elétricas Eve com a SPAC norte-americana Zanite para listagem na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês). A transação avalia (valor de equity) a Eve em 2,9 bilhões de dólares.

Embraer (EMBR3) : + 12,56%.

A notícia é positiva para os acionistas da Embraer, uma vez que a brasileira continuará controlando a Eve com 82% de participação (direta e indireta) na empresa. Segundo os analistas do Bradesco BBI, a operação pode colocar o valor das ações da empresa em 18,70 reais, o que representa um potencial de valorização (upside) de 87% frente ao de fechamento da véspera.

Na ponta negativa, os papéis da Alpargatas, dona da Havaianas, lideram as perdas do dia. Na noite de ontem, a empresa anunciou acordo para compra de 49,9% da empresa norte-americana Rothy's, que transforma material reciclado em produtos de moda. A transação deve movimentar até 475 milhões de dólares.

Alpargatas (ALPA4) : - 6,93%.

Apesar das quedas, a transação é “cautelosamente positiva” na opinião dos analistas do Bradesco BBI – a cautela vem do fato de que a Rothy’s não é uma marca com a qual os analistas estejam familiarizados. Ainda assim, a primeira avaliação é de que a aquisição é complementar ao negócio da Alpargatas além de aumentar sua participação nos Estados Unidos, maior mercado consumidor do mundo.

No cenário político, investidores ficam atentos à votação do projeto do Orçamento federal para 2022 pela comissão mista do Congresso, que pode trazer alguma surpresa negativa de última hora quanto à contratação de mais gastos.