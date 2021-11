Ibovespa sobe mais de 1% em dia de correção; Vale puxa alta

O opera em alta de 1,25%, aos 104.319 pontos por volta das 11h desta segunda-feira, 22, após amargar uma queda de 3% no acumulado da última semana. O índice pode buscar recuperação no pregão de hoje em, ancorado no tom positivo das bolsas internacionais e na alta da Vale (VALE3) e das ligadas ao minério de ferro.

Na , o principal destaque positivo são os papéis da Vale, empresa que, sozinha, representa mais de 10% da carteira teórica do Ibovespa. A mineradora avança 3,86% e fica entre as maiores altas do dia após o minério subir 4,30% na China, para 95,63 dólares a tonelada.

As siderúrgicas também se beneficiam, com Usiminas (USIM5) subindo 3,35% e Gerdau Metalúrgica (GOAU4) avançando 1,84%.

Entre os destaques positivos do dia também estão as ações que mais caíram nos últimos pregões. A varejista Via (VIIA3) avança 3,5%, enquanto Magazine Luiza (MGLU3), do mesmo setor, sobe 3,26%.

Já as ações da TIM (TIMS3) sobem 2,75% após o fundo norte-americano KKR avaliar a Telecom Itália, sua controladora, em 10,8 bilhões de euros. Se o negócio for concretizado, é possível que a TIM Brasil seja colocada à venda, segundo o analista Luiz Temporini, do BTG Pactual digital. Existe inclusive, a possibilidade que o valuation da operação impacte o das ações no mercado brasileiro.

PEC dos Precatórios vai ao Senado

No campo político, os holofotes devem continuar sobre a PEC dos Precatórios, cujo imbróglio foi o principal responsável por derrubar o índice na última semana. A PEC, que será debatida no plenário do Senado a partir das 15h, manobra o teto de gastos para financiar o Auxílio Brasil, mas é vista pelo mercado como a proposta “menos pior” para as contas públicas.

Além de adiar parte dos pagamentos com dívidas judiciais, o texto prevê mudanças no teto, abrindo cerca de 90 bilhões de reais no orçamento para viabilizar novos gastos sociais do governo – já visando as eleições do ano que vem.

A preocupação é que a PEC acabe incluindo mais gastos do que o originalmente previsto. Ainda está na mesa, por exemplo, a possibilidade de utilizar parte do dinheiro para aumentar salários de servidores federais, o que enfrenta resistência do mercado e de parte da classe política.

A incerteza também aumenta com a demora em aprovar o texto. Qualquer alteração na PEC no Senado deve atrasar ainda mais o andamento da proposta, tendo em vista que o texto precisará voltar para a Câmara, onde já recebeu o aval dos deputados.

Bolsas internacionais

Lá fora, a semana começa em tom positivo, apesar das crescentes preocupações sobre a pandemia na Europa. A cautela vem principalmente da Áustria, que iniciou hoje um novo lockdown para conter o avanço de números de casos e mortes por covid-19 após níveis baixos de vacinação.

Por outro lado, a temporada de resultados do terceiro trimestre, que já se aproxima do fim no exterior, tem motivado novas máximas históricas conforme os números têm superado as estimativas. Nos EUA, os principais índices futuros operam em alta.

Vale lembrar que, nos Estados Unidos, a semana será mais curta para o mercado financeiro devido ao feriado de Ações de Graça, que manterá fechadas as bolsas americanas na quinta-feira, 25, e na sexta, 26, o pregão terá horário reduzido.