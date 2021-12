Ibovespa recua em dia de pregão misto no exterior; Getnet dispara

No penúltimo pregão antes do Natal, o cai 0,53%, aos 104.940 pontos por volta das 11h. O principal índice da B3 opera sem direção definida nesta quarta-feira, 22, com investidores repercutindo a aprovação do Orçamento no Brasil e de olho nas bolsas de Wall Street, que estão mistas após um pregão de alívio na véspera.

Vale lembrar que o volume de negociações é menor devido à proximidade com o feriado. Na sexta-feira, véspera de Natal, a fica fechada para negociações.

Às 11h:

Ibovespa : - 0,53%, aos 104.940 pontos;

Dólar comercial : - 0,21%, a 5,727 reais;

Dow Jones futuro (EUA) : - 0,16%;

S&P 500 futuro (EUA) : - 0,24%;

Nasdaq futuro (EUA) : - 0,30%;

Stoxx 600 (Europa) : + 0,12%.

Nesta quarta, no entanto, o avanço da variante Ômicron do coronavírus volta a preocupar. Preocupadas com a nova cepa, Amazon, Meta (ex-Facebook), Twitter e outras gigantes de tecnologia começaram a cancelar sua presença em estandes na principal feira de produtos de tecnologia do mundo, a CES em Las Vegas, prevista para o começo de janeiro de 2022.

O tom de cautela veio também da Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em discurso à nação na semana do Natal, pediu aos americanos não vacinados que tomem a dose e aos vacinados que tomem a dose de reforço. Biden também recomendou que todos usem máscaras em ambientes fechados.

Por aqui, investidores repercutem a aprovação do Orçamento de 2022 na Câmara e no Senado. O texto, que agora segue para sanção presidencial, destina 4,93 bilhões de reais para o fundo eleitoral para as eleições de 2022 – serão 2,83 bilhões de reais a mais do que os 2,1 bilhões de reais estimados na proposta enviada pelo Executivo em agosto.

O texto também incluiu a previsão de 1,7 bilhão de reais para aumento dos salários de policiais federais. A manobra atende a um pedido do presidente Jair Bolsonaro e causa preocupações com a disponibilidade do governo em aumentar gastos às vésperas da eleição presidencial de 2022.

O real, que reagiu negativamente à aprovação do Orçamento ontem, hoje tem um dia de alívio, com o dólar recuando cerca de 0,2%. Ainda assim, a moeda se mantém firme acima da marca de 5,70 reais.

Os papéis da Getnet (GETT11), credenciadora controlada pelo Santander (SANB11), lidera as altas do dia subindo mais de 10%. A empresa anunciou o pagamento de 298 milhões de reais em juros sobre capital próprio. O valor será pago no dia 20 de dezembro e representa um pagamento de 0,32 reais por unit.

As ações também reagem à notícia de que o Banco Central do Brasil freou a imposição de regulamentações mais rígidas para a indústria de fintechs, segundo fontes ouvidas pela Reuters.

As ações da Braskem (BRKM5) também ficam entre as maiores altas do dia com a notícia de que a agência de classificação de risco de crédito Fitch elevou a nota atribuída à Braskem, de BB+ para BBB-. A mudança coloca a petroquímica na categoria do chamado grau de investimento, de emissores considerados de baixo risco.

Outro destaque de alta no dia fica com os papéis das Alpargatas (ALPA4). A dona da Havaianas se recupera do tombo de ontem, quando recuou mais de 4% com investidores repercutindo o anúncio da compra de participação na americana Rothy's. O negócio foi considerado caro, mas analistas seguem recomendando a compra dos papéis.

Getnet (GETT11) : + 10,33%;

Braskem (BRKM5) : + 3,17%;

Alpargatas (ALPA4) : + 1,38%.

Fora do Ibovespa, as ações da Alliar (AALR3) caem mais de 6%. A rede de laboratórios informou na noite de ontem que seus controladores fecharam o contrato para a venda da empresa ao fundo de investimento Fonte de Saúde. O contrato envolve a venda de até cerca de 62,4 milhões de ações ordinárias, ou 52,75% do capital social da Alliar, pelo valor de 20,50 reais. Na terça-feira, os papéis fecharam a 17,89 reais. A conclusão da operação está sujeita ao aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Entre as ações do Ibovespa, outros papéis do setor de saúde também recuam, com destaque para Qualicorp (QUAL3), Hapvida (HAPV3) e Rede D’or (RDOR3). A Hapvida informou o mercado que o índice de sinistralidade no quarto trimestre pode sofrer impacto de aumento significativo de atendimento a pacientes com "sintomas típicos de viroses" nas últimas semanas.