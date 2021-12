Ibovespa opera perto da estabilidade com investidores de olho na inflação

O opera entre perdas e ganhos no pregão desta quinta-feira, 23, com o mercado atento à divulgação de dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos. O pregão é o último antes do Natal: na sexta-feira, véspera de feriado, a fica fechada para negociações.

Investidores repercutem a divulgação do IPCA-15, de dezembro. Considerado a prévia da inflação brasileira, o dado confirmou um início de desaceleração da alta de preços. No resultado divulgado nesta quinta-feira, 23, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA-15 registrou variação de 0,78% em dezembro. O número veio abaixo do esperado por economistas, que previam alta de 0,81% em dezembro na comparação mensal, segundo mediana em pesquisa Bloomberg.

O que também surpreendeu positivamente foi o mercado de trabalho. O Brasil abriu 324.112 vagas formais de trabalho em novembro, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), enquanto o mercado esperava a abertura de 130.429 a 268.315 vagas no mês.

Já nos Estados Unidos, investidores reagem à divulgação do PCE de novembro, o índice de inflação mais observado pelos integrantes do Federal Reserve (Fed) e que mede a variação de preços do consumo pessoal. O indicador avançou 0,6% na comparação mensal, em linha com a expectativa do mercado.

A avaliação, no entanto, é que desta vez o índice não deve gerar grandes sobressaltos no mercado dada a nova política do Fed de antecipar a normalização da política monetária na maior economia do mundo, expressada em reunião há uma semana.

Às 10h45:

Ibovespa : - 0,12%, aos 105.122 pontos;

Dólar comercial : - 0,02%, a 5,667 reais;

Dow Jones futuro (EUA) : + 0,25%;

S&P 500 futuro (EUA) : + 0,22%;

Nasdaq futuro (EUA) : + 0,14%;

Stoxx 600 (Europa) : + 0,52%.

