Ibovespa cai com exterior em meio à tensão em semana de reunião do Fed

O recua nesta segunda-feira, 24, pressionado pelo cenário global de aversão ao risco. O rumo da política monetária americana segue como o principal ponto de cautela, a dois dias da primeira reunião do Federal Reserve (Fed) no ano.

Às 11h10:

Ibovespa: - 1,23%, 107.606 pontos

Dólar: + 0,58%, 5,487 reais

O mercado espera pela retirada de estímulos antecipada como resposta à alta da inflação no país – a maior desde a década de 1980. A expectativa é de que seja anunciada, na quarta-feira, 24, o fim da injeção de liquidez por recompra de títulos, pavimentando o caminho para a alta de juro na próxima reunião, em março.

As preocupações sobre o aperto monetário provocam quedas de mais de 2% nas principais bolsas da Europa. Na parte leste do continente a derrocada é ainda maior, com temores sobre um possível conflito entre Rússia e Ucrânia. A de Moscou desaba 8%. Já os índices futuros americanos dão continuidade ao movimento da última semana, quando registraram a maior perda semanal desde março de 2020. O índice Nasdaq, mais sensível à variação das taxas de juros, cai mais de 1%, após ter despencado 7,55% na semana passada.

Stoxx 600 (Europa): - 2,53%

S&P 500 futuro (EUA): - 1,05%

Nasdaq futuro (EUA): - 1,49%

O ambiente adverso a de crescimento também cobra seu no mercado doméstico, com o setor de tecnologia entre as maiores desvalorizações do dia.

Locaweb (LWSA3): - 8,33%

Méliuz (CASH3): - 6,03%

Inter (BIDI11): - 5,02%

Pan (BPAN4): - 6,28%

O maior peso negativo, porém, vem das ações da Vale (VALE3), que recuam em linha com minério de ferro. A mineradora tem a maior participação no Ibovespa, com 16%. Segundo a Reuters, ministro do Meio Ambiente da China teria motivado o movimento negativo ao falar sobre medidas emergenciais para reduzir a poluição antes dos Jogos Olímpicos de Inverno. As siderúrgicas do país, principal fonte de demanda da commodity, estão entre as mais responsabilizadas pela má qualidade do ar.

Vale (VALE3): - 1,88%

Bradespar (BRAP4): - 3,58%

Outra gigante do Ibovespa, a Petrobras (PETR3/PETR4) contraria a queda do petróleo e opera em alta, sendo a única do setor no campo positivo. A valorização da estatal ocorre após analistas do UBS-BB reiterarem a recomendação de compra, com preço-alvo de 44 reais (upside de 26%). "O compromisso do governo de abordar os preços dos combustíveis de forma diferente da intervenção direta é um sinal positivo que reforça a independência da empresa", afirmam em relatório.

Petrobras (PETR4): + 0,34%

PetroRio (PRIO3): - 2,29%

3R (RRRP3): - 2,00%

PetroRecôncavo (RECV3): - 1,78%