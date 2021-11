Ibovespa recua com PEC dos Precatórios e queda em NY no radar

O recua nesta quarta-feira, 24, operando em queda de 1,1%, aos 102.506 pontos por volta das 11h. O principal índice da B3 opera em linha com as quedas das bolsas internacionais e se afasta do tom positivo do pregão de ontem, quando conseguiu retomar a marca dos 103.000 pontos de olho na votação da PEC dos Precatórios.

A PEC está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado hoje, a partir das 9h30. Porém, não há grande esperança de que o texto seja votado ainda nesta quarta-feira, já que parte dos senadores deve pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar a proposta.

Uma das principais mudanças no texto -- que já foi aprovado na Câmara -- foi anunciada na véspera pelo relator da PEC e líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. Segundo o senador, o programa Auxílio Brasil deve ter caráter definitivo, com distribuição de 400 reais.

Nos Estados Unidos, os índices futuros caem em torno de 0,4%, sinalizando uma abertura em queda no último dia antes do feriado de Ação de Graças, que manterá Wall Street fechada na quinta-feira, 25, e com pregão reduzido na sexta, 26.

Por lá, o clima é de cautela, principalmente para as de tecnologia -- o índice Nasdaq, ligado ao setor, recua 0,58%. Investidores temem a possibilidade de um aperto monetário mais duro nos Estados Unidos, após a renomeação de Jerome Powell para a presidência do Federal Reserve (Fed). Uma possível alta de juros é especialmente prejudicial para as ações de crescimento intensivo, como são as de tecnologia.

Os investidores também reagem a uma bateria de dados macroeconômicos. O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu para o seu menor patamar em 52 anos -- dado que demonstra a força do mercado de trabalho americano e pode levar o Fed a subir os juros antes do planejado.

Por outro lado, a divulgação Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA PIB confirmou a desaceleração do crescimento econômico no terceiro trimestre. O PIB cresceu 2,1% no período, no ritmo de retomada mais lento registrado em um ano. O valor também ficou abaixo do consenso do mercado, que esperava um avanço de 2,2%. Vale lembrar que, inicialmente, economistas esperavam por uma expansão de 2,7% da economia americana no trimestre.

Destaques da

Apesar do dia majoritariamente negativo para os papéis da bolsa, a Vale (VALE3), empresa com maior participação na carteira teórica do Ibovespa, volta a subir nesta quarta-feira, freando parte da queda do índice. Os papéis avançam 0,88% repercutindo o terceiro dia de forte valorização do minério de ferro na China.

Nesta madrugada, a commodity disparou mais 5,7% e voltou a marca dos 100 dólares por tonelada em meio à perspectiva de maior demanda, após o governo local sinalizar apoio ao mercado imobiliário.

As siderúrgicas também se beneficiam, e voltam a ficar entre os maiores destaques de alta do dia. Usiminas (USIM5) sobe 1,97% e CSN (CSNA3) tem leve alta de 0,33%.

Na ponta negativa do índice, ações ligadas ao varejistas e à tecnologia voltam a liderar as perdas do Ibovespa após a FGV anunciar que a confiança do consumidor recuou 1,4 ponto em novembro ante outubro, ficando em 74,9 pontos -- o menor patamar desde abril.

Aumento da incerteza econômica, inflação elevada, alta da taxa básica de juros e maior endividamento das famílias de baixa renda foram as razões para o resultado.

Como consequência, a varejista Petz (PETZ3) cai mais de 4%, seguida por Americanas (AMER3), Grupo Soma (SOMA3) e Lojas Renner (LREN3), que caem em torno de 3%.