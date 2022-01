Ibovespa sobe com exterior e flerta com os 112 mil antes de decisão do Fed

O avança para seu maior patamar desde outubro nesta quarta-feira, 26, acompanhando a recuperação do mercado internacional, enquanto investidores seguem à espera da decisão do Federal Reserve (Fed). Os índices americanos registram mais de 1% de alta, após preocupações sobre aperto monetário nos Estados Unidos terem provocado perdas significativas desde o início do ano. Na Europa, as bolsas da Alemanha e França sobem mais de 2%.

Às 12h30:

Ibovespa: + 1,60%, 112.020 pontos

S&P 500 (EUA): +1,21%

Nasdaq (EUA): + 2,02%

Stoxx 600 (Europa): + 2,03%

de crescimento, que estiveram entre as maiores perdas dos últimos pregões, apresentam valorização ainda mais intensa nesta quarta. Em Wall Street, o índice Nasdaq, com maior participação de empresas de tecnologia, salta mais de 2% no mercado de futuros, depois de ter acumulado quase 15% de queda no ano. Na B3, papéis do setor, como Locaweb (LWSA3) e Totvs (TOTS3) avançam mais de 3%.

Locaweb (LWSA3): + 3,01%

Totvs (TOTS3): + 5,12%

A rede de petshops Petz (PETZ3), que também tem grande expectativa de crescimento, é quem lidera as altas deste início de sessão, disparando cerca de 10%. Além do ambiente macro favorável, parte da apreciação reflete a última aquisição da Petix por 70 milhões de reais, anunciada nesta manhã. A empresa é lider no segmento de tapetes higiênicos para cachorros. Cerca de 300.000 cães usam seus tapetes ou fraldas higiênicas recorrentemente.

"A aquisição da Petix confirma nossa proposta de nos associarmos a líderes de mercado, com diferenciais relevantes em suas áreas de atuação, trazendo novas competências para o Grupo Petz e contribuindo com a nossa visão de ser mundialmente reconhecido como o melhor ecossistema do segmento pet até 2025", afirma, em nota, Sergio Zimerman, CEO e fundador da Petz.

Petz (PETZ3): + 10,13%

Outra ação puxada pelo noticiário corporativo é a do BTG Pactual (BPAC11), que avança mais de 5%, após anunciar a compra da carteira de varejo da Planner Investimentos. A operação inclui a frente de corretagem para pessoas físicas e de assessoria de investimento. A aquisição, segundo o banco, faz parte da estratégia de expansão do BTG Pactual digital.

BTG Pactual (BPAC11): + 4,87%

Entre as ações com maior participação no Ibovespa, o grande impulso vem da frente de commodities, com Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3/PETR4). A mineradora sobe mais de 1% nesta quarta, após o minério de ferro tocar o maior patamar desde outubro. Segundo a Reuters, preocupações com o nível da oferta elevaram o da commodity, após dados mais fracos sobre importações do metal do Brasil e Austrália. Já a Petrobras é puxada pela alta do petróleo, que voltou a se aproximar da marca de 90 dólares por barril, em meio às tensões envolvendo a Ucrânia e a Rússia, uma das maiores exportadoras do mundo.

Vale (VALE3): + 1,27%

Petrobras (PETR4): + 2,52%

Além do Fed e do risco de conflito no Leste Europeu, investidores seguem atentos ao nível da inflação. Nesta manhã, o IBGE divulgou o IPCA-15, referente à primeira quinzena de janeiro. O número voltou a surpreender, ficando em 0,58% no mês ante expectativa de 0,43% de alta. Na comparação anual, a inflação ao consumidor caiu de 10,42% para 10,20%, mas ficou acima da taxa esperada de 10,04%.

"O número desagradou um pouco o mercado. Houve deflação no preço da gasolina, que segurou um risco de alta ainda maior para a inflação. Mas o preço do petróleo , com analistas internacionais projetando a 100 dólares o barril, são ponto de cautela para a inflação ao longo do ano", afirma Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha Investimentos. O resultado da inflação pior do que o esperado, segundo ela, reforça a expectativa de que o Copom eleve a de 9,25% para 10,75%, na decisão de juros da próxima semana. "O IPCA só deve sair dos dois dígitos em maio deste ano", comenta.